23 साल की साल की लड़की को भगा ले गया एक बच्चे का बाप, FIR के बाद खोजने में जुटी पुलिस
यूपी के गोंडा जिले में एक लड़की को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने गांव के ही शादीशुदा और एक बच्चे के बाप पर मुकदमा दर्ज कराया है। पिता ने जेवर ले जाने का भी आरोप लगाया है।
यूपी के गोंडा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में एक 23 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने गांव के ही शादीशुदा और एक बच्चे के बाप पर बहला-फुसलाकर अपनी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पिता का यह भी आरोप है कि लड़की अपने साथ घर के जेवर भी ले गई है। पीड़ित पिता की तहरीर पर धानेपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। लड़की और आरोपी युवक को पुलिस तलाश रही है।
गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता के मुताबिक 20 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे से ही उसकी 23 साल की बेटी लापता है। परिवार के मुताबिक, बेटी की काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल सका। परिवार ने अब बेटी को खोजने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। बेटी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है।
लड़की घर में रखे जेवर भी साथ ले गई
इस तहरीर में लड़की पिता ने अपने गांव के ही 30 साल के शादीशुदा व्यक्ति पर बेटी को साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पिता ने गांव का ही रहने वाला अजय चौहान पुत्र स्वर्गीय रामदयाल चौहान उसकी 23 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। आरोप लगाया है कि लड़की घर में रखे जेवर भी साथ ले गई है।
आरोपी युवक उसी के गांव का रहने वाला
पीड़ित के मुताबिक, आरोपी युवक उसी के गांव का रहने वाला है। आरोपी युवक पहले से ही शादीशुदा है। यही नहीं आरोपी युवक एक बच्चे का बाप भी है। इस संबंध में धानेपुर थानाध्यक्ष विपुल पांडेय ने बताया कि मामले में लड़की के पिता ने तहरीर दी। तहरीर के आधार पर आरोपी युवक अजय चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें