married lover dies while visiting his girlfriend at her home mystery entangled between murder suicide
प्रेमिका से मिलने उसके घर गए शादीशुदा प्रेमी की मौत, हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी

प्रेमिका से मिलने उसके घर गए शादीशुदा प्रेमी की मौत, हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी

संक्षेप:

शादीशुदा शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। प्रेमिका के परिवारीजनों का कहना है कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने उसे सीएचसीर हाटा में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया। वहीं, सूचना पर पहुंचे मृतक की पत्नी औेर परिजनों ने मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है।

Dec 25, 2025 11:19 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
यूपी के कुशीनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कालिका राव नगर के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार की रात बगल के मोहल्ले में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। प्रेमिका के परिवारीजनों का कहना है कि विवाद के बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने उसे सीएचसीर हाटा में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया। वहीं, सूचना पर पहुंचे मृतक की पत्नी औेर परिजनों ने मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। गुरुवार को इसे लेकर कोतवाली में हंगामा भी किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पिपराइच थाना क्षेत्र के नथुआं गांव निवासी सुग्रीव चौहान (35) पुत्र फेंकू चौहान की शादी नगर पालिका हाटा के कालिका राव नगर निवासी शंकर चौहान की पुत्री सोनी से हुई है। ससुराल में ही उसे नेवासा मिला है। वह यहीं रहता था। उसका संबंध बगल के वार्ड नंबर 18 हनुमान नगर के पैकौली मुहल्ले हनुमान नगर पैकौली की एक युवती से था। बुधवार को देर शाम वह उससे मिलने उसके घर चला गया। युवती ने लिफ्ट नहीं दी‌ और उसे वापस जाने को कहा। इस बात को लेकर परिजनों से उसकी कहा सुनी हुई। चर्चा है कि मारपीट भी हो गई।

इसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक युवक ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसकी हालत बिगड़नग लगी। मुंह से झाग निकलते को देख पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना परिजनों को दी गई तो वह लोग कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव को अंत्य परीक्षण के लिए पडरौना भेज दिया।

गुरुवार को मृतक के परिजन फिर कोतवाली हाटा पहुंचे और शोर शराबा करने लगे। हत्या करने का आरोप लगाते हुये कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर शांत कराया और पीएम रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा। मृतक का एक दस साल का पुत्र है। इस संबंध में कोतवाल राम सहाय चौहान ने बताया कि पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
