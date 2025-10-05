अप्रैल में शादी, अब पीट-पीटकर हत्या, प्रेग्नेंट विवाहिता को मारकर खेत में ही जला दिया शव

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक विवाहिता की हत्या करने के बाद शव को खेत में ही जला दिया गया। विवाहिता की शादी छह महीने पहले ही अप्रैल में हुई थी। विवाहिता के प्रेग्नेंट होने का भी ससुरालियों ने लिहाज नहीं किया। मां के साथ ही बिना जन्म लिए ही संतान की भी मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शादी के छह महीने बाद ही एक विवाहिता के साथ ससुराल में दरिंदगी करते हुए पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। विवाहिता के प्रेग्नेंट होने का भी ससुरालियों ने लिहाज नहीं किया। मां के साथ ही बिना जन्म लिए ही संतान की भी मौत हो गई। यहीं नहीं, विवाहिता की हत्या के बाद शव को भी खेत में ही खरपतवार से जला दिया गया। घटना जिले के औंछा इलाके में हुई। विवाहिता की मां के अनुसार बेटी के ससुराली टेंट हाउस खोलना चाहते थे। बेटी पर लगातार पांच लाख रुपए मायके से लाने का दबाव बनाते और प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने विवाहिता के मायके वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राहुल मिठास ने रविवार को बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रंगपुर गांव की रहने वाली रजनी कुमारी (21) की शादी इसी साल 21 अप्रैल को गोपालपुर गांव के रहने वाले सचिन से हुई थी। रजनी की मां सुनीता देवी का आरोप है कि उसकी बेटी का पति सचिन, उसका भाई प्रांशु और रिश्तेदार रामनाथ, दिव्या और टीना शादी के समय दिए गए दहेज से असंतुष्ट थे और रजनी पर टेंट हाउस खोलने के लिए पांच लाख रुपये लाने का दबाव बना रहे थे।

मिठास ने बताया कि जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने गत शुक्रवार को रजनी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया और उसपर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा कि सुबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने अपने खेत में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि परिजन का कहना है कि मौत के समय रजनी चार महीने की गर्भवती थी।