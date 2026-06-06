शादी के बाद भी नहीं टूटा रिश्ता, होटल में प्रेमिका ने प्रेमी संग जहर खाया जहर

बुलंदशह में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक और विवाहिता ने होटल में जाकर जहर खा लिया। जानकारी मिलने पर परिजनों ने दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया है। युवती की शादी अभी दो महीने पहले ही हुई है।

UP News: यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां डिबाई क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक और विवाहिता ने होटल में जाकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया है। युवती की शादी अभी दो महीने पहले ही हुई है।

पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि उसकी शादी दो माह पहले अतरौली जनपद अलीगढ़ निवासी युवक से हुई है। विवाह से पूर्व से उसका और उक्त युवक के बीच प्रेम संबंध था। शुक्रवार को दोनों मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि युवक अपने साथ जहरीले पदार्थ की दो शीशियां लेकर आया था। उसने एक शीशी स्वयं पी ली और दूसरी युवती को दी, जिसे उसने भी पी लिया। जांच में सामने आया कि युवती सुबह करीब 8:30 बजे और युवक सुबह करीब 8 बजे अपने घर से निकले थे। दोनों डिबाई स्थित एक होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।

इसके बाद वह दोनों बाइक से धर्मपुर रोड की ओर चले गए। इस दौरान युवक के भाई ने उसके मोबाइल पर संपर्क किया। फोन युवती ने उठाया और बताया कि दोनों ने जहर खा लिया है और धर्मपुर रोड पर हैं। परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने युवक की हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया, जबकि युवती का उपचार जारी है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग के चलते जहरीले पदार्थ के सेवन का प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच की जा रही है।

प्रेमिका की बेवफाई से आहत छात्र ने फांसी लगाई उधर, प्रयागराज के भुलई का पूरा स्थित एक लॉज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार शाम उसका शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतरवाया। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। छात्र के परिजनों ने आरोपी लड़की के खिलाफ शिवकुटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।