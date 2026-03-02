Hindustan Hindi News
शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट; तेजाब से चेहरा जलाया, पति ने भी दिया साथ

Mar 02, 2026 02:17 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बलिया
बलिया के रसड़ा के लोहटा गांव में मिले शव की पहचान पंकज गुप्ता के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार ब्लैकमेल से परेशान महिला और उसके परिजनों ने साजिश रचकर युवक की हत्या कर दी। तीन आरोपी गिरफ्तार, दो फरार हैं। हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद हुआ।

शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट; तेजाब से चेहरा जलाया, पति ने भी दिया साथ

बलिया की रसड़ा कोतवाली के लोहटा गांव के पास मिले अज्ञात शव के मामले का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि युवक को साजिश के तहत बुलाकर हत्या करने के बाद शव को फेंका गया है। इस मामले में पति-पत्नी समेत तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस लाइन के सभागार में रविवार को घटना का खुलासा करते हुए एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि 10 फरवरी को लोहटा गांव में मिले शव की पहचान के प्रयास किये जा रहे थे। इस बीच मृतक की शिनाख्त आजमगढ़ थाना क्षेत्र के फूलपुर थाना क्षेत्र के लाहीडीह निवासी पंकज गुप्ता के रुप में हुई।

अश्लील फोटो से करता था ब्लैकमेल

मामले की तहकीकात में पता चला कि पंकज का अपने पड़ोस के आजमगढ़ के ही सरायमीर थाना क्षेत्र के सिकहुला निवासी रेखा सिंह से सम्बंध था। उसकी शादी हो गयी, लेकिन पंकज पहले से अपने पास रखे अश्लील फोटो और वीडियो के जरिये ब्लैकमेल करता था और अनावश्यक दबाव बनाता था। कुछ दिनों पहले रेखा ने इसकी जानकारी अपनी भाभी अंजनी और पति अरुण सोनी को बतायी। पांच फरवरी को अंजनी के मयका चिलकहर में छोटी बहन की शादी थी। इसमें रेखा, उसका पति अरुण, उसका भाई विजय पाल सिंह तथा भाभी अंजनी शामिल होने के लिए पहुंची थी।

बैग, कपड़े और चेहरे को जलाया

अंजनी ने इस मामले की जानकारी अपने भाई चिलकहर निवासी मनीष सिंह को दी। सभी ने पंकज की हत्या की योजना बनायी। सात फरवरी को रेखा ने फोन कर पंकज को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद आरोपी उसे रसड़ा रेलवे स्टेशन से अपने साथ लेकर लोहटा पहुंचे और बातचीत के दौरान पिटाई करने के बाद चाकू से गला रेतकर हत्या कर दिया। आरोपियों ने उसके बैग और कपड़ों को जला दिया। इसके बाद चेहरे पर तेजाब डालकर साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया।

पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड को मार डाला

उनका कहना है कि पुलिस टीम ने रविवार को मनीष, उसकी बहन अंजनी और बहनोई विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आजमगढ़ जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के नियाउज निवासी रेखा और उसका पति अरुण सोनी फरार है। हत्या में प्रयुक्त बाइक, चाकू, मोबाइल आदि सामानों को बरामद कर लिया है। हत्या कर फेंके गये शव के बरामद होने के बाद से पुलिस पहचान कराने का प्रयास कर रही थी। हालांकि निर्धारित समय तक शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने लावारिस में दाखिल कर पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार करा दिया।

पति-पत्नी समेत 3 गिरफ्तार

इसी बीच पता चला कि आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली में एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। इस आधार पर पंकज के घर लाहीडीह पहुंचकर जवानों ने उसका मोबाइल नम्बर हासिल किया। उसे सर्विलांस पर लगाया गया तो उसका अंतिम लोकेशन सात फरवरी की रात रसड़ा रेलवे स्टेशन पर मिली।

