Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मौसेरे भाई के इश्क में शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने कर डाला कांड, अपने ही घर में करवा दी चोरी, फिर...

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

गोंडा में मौसेरे भाई के प्यार शादीशुदा प्रेमिका ने अपने ही घर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलने के चंद घंटे में पुलिस ने मामले का खुलासा करके दोनों आरोपियों और चोरी का सामान बरामद कर लिया है। दोनों के पास से 50 हजार की नकदी, सोने-चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं।

मौसेरे भाई के इश्क में शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने कर डाला कांड, अपने ही घर में करवा दी चोरी, फिर...

UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला ने अपने मौसेरे भाई के साथ प्रेम संबंध के चलते अपने ही घर में चोरी की साजिश रच डाली। घटना की सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से 50 हजार रुपये नकद, 19.610 ग्राम सोने के आभूषण और 1.585 किलोग्राम चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है।

मामला खरगूपुर थाना क्षेत्र के विशुनापुर बाजार का है। यहां के निवासी लवकुश कसौंधन ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि रविवार रात उनके घर में चोरी हुई है और नकदी व जेवरात गायब हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान सीओ सिटी और पुलिस टीम ने परिजनों से पूछताछ की, जिसमें लवकुश की पत्नी पूनम कसौंधन के व्यवहार पर संदेह हुआ। महिला पुलिसकर्मी द्वारा गहन पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि पूनम के मौसेरे भाई विकास कसौंधन का उसके घर आना-जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। पुलिस के अनुसार, दोनों ने घर से नकदी और जेवर चुराकर साथ भागने की योजना बनाई।

ये भी पढ़ें:पटना में धांय-धांय, प्रेमी ने युवक को मारी 5 गोली; प्रेमिका को भी नहीं बख्शा

योजना के तहत रविवार रात पूनम ने विकास को फोन कर घर बुलाया। इसके बाद बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी, सोने-चांदी के जेवर और अपना मोबाइल फोन भी उसे सौंप दिया। वारदात को चोरी का रूप देने के लिए पूनम ने कमरे का सामान बिखेर दिया और खुद बेड के नीचे लेटकर बेहोश होने का नाटक किया। अगले दिन उसने परिजनों को बताया कि रात में 8 से 10 चोर घर में घुस आए थे और चोरी कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस की जांच में उसकी कहानी झूठी निकली और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया।

ये भी पढ़ें:कॉलेज वाला प्यार, जंगल में मिला कंकाल;आखिर प्रेमी ने क्यों की प्रेमिका की हत्या?

फर्रुखाबाद में प्रेमिका के घर हाथ मांगने पहुंचे प्रेमी की बेरहमी से पिटाई

उधर, दो साल पुराने प्रेम संबंध को शादी के मुकाम तक पहुंचाने की उम्मीद लेकर शिकोहाबाद से फर्रुखाबाद आया एक प्रेमी उस समय टूट गया, जब प्रेमिका के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। प्रेमी का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और प्रेमिका से मिलने भी नहीं दिया गया। इसके बाद वह शहर के एक होटल में पहुंचा, जहां उसने फांसी लगाने का प्रयास किया। सोमवार सुबह होटल कर्मचारियों ने समय रहते उसे देख लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्रेमी को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:सुसाइड करने आया प्रेमी युगल, युवक ने लगाई छलांग, प्रेमिका मौके से भागी
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Gonda Gonda News Gonda Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।