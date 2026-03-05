Hindustan Hindi News
प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया; पेट्रोल डालकर लगाई आग, शादी से इनकार पर भड़की थी

Mar 05, 2026 11:36 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
आगरा में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक चांद को उसकी प्रेमिका शबनम और साथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। 7 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया गया।

आगरा में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक को जिंदा जलाने के मामले में 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया।

मृतक की पहचान चांद (25) निवासी स्वरूप कॉलोनी के रूप में हुई है। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। परिजनों के अनुसार 27 फरवरी की रात चांद सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान आजमपाड़ा रोड पर उसकी कथित प्रेमिका शबनम, उसकी मां, भाई और एक अन्य व्यक्ति ने उसे रोक लिया।

प्रेमिका ने पेट्रोल डालकर आग लगाई

बताया जा रहा है कि चांद और शबनम के परिजनों के बीच पहले कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपियों ने चांद को ऑटो से जबरन बाहर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद उन लोगों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। गंभीर रूप से झुलसे चांद को पहले एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गया था। पिछले सात दिनों से वह आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, लेकिन बुधवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मौत के विरोध में परिजनों का प्रदर्शन

चांद की मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले आरोपी शबनम और नगीना को पकड़ा था, लेकिन बाद में बिना कार्रवाई के छोड़ दिया। उनका यह भी कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं।

2 साल से चल रहा था लव अफेयर

मृतक के भाई शबीर ने बताया कि चांद और शबनम के बीच करीब दो साल से प्रेम संबंध था। शबनम मथुरा की रहने वाली है और उसकी शादी आजमपाड़ा में हुई थी। बताया जाता है कि वह अपने पति की मौत के बाद अपने देवर के साथ रहने लगी थी।

घटना की सूचना पर एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने जाम समाप्त कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
love affair crime Love Affair Premi-premika अन्य..
