शादीशुदा बेटी अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए अयोग्य नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम आदेश

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहारनपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 14 नवंबर 2024 के आदेश को रद्द करते हुए याची मनीषा त्यागी के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बेटी को केवल शादीशुदा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बेटी को केवल शादीशुदा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, इससे नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। संबंधित विभाग को शैक्षिक योग्यता, परिवार की आर्थिक स्थिति, आश्रित होने और पद की उपलब्धता सहित अन्य शर्तों के आधार पर निर्णय लेना होगा।

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहारनपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 14 नवंबर 2024 के आदेश को रद्द करते हुए याची मनीषा त्यागी के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर कारण सहित नया आदेश पारित करने को कहा है। मनीषा के पिता धर्मवीर सिंह प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। 14 मई 2015 को सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई। मनीषा ने 17 मई 2016 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।

फैमिली पेंशन का हक सेवा नियमों से तय होगा वहीं एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का हकदार कौन होगा, यह संबंधित सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने वाली अदालत इन लाभों पर अंतिम अधिकार तय नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने यह टिप्पणी करते हुए शशि की अपील स्वीकार कर ली और सक्षम प्राधिकारी को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के दिवंगत कांस्टेबल सुशील कुमार के सेवा लाभों से जुड़ा है। शशि ने विभाग में जमा 2,64,521 रुपए में आधे हिस्से के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा था। इस राशि में पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अन्य लाभ शामिल थे। शशि ने खुद को सुशील कुमार की पत्नी बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने देव सहगल को उनका बेटा बताया। सत्र न्यायालय ने शशि के पत्नी और देव को बेटा मानते हुए नाबालिग देव को फैमिली पेंशन देने और अन्य सेवा लाभों में तीन पक्षों का हिस्सा निर्धारित किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी वारिस होना और किसी विशेष सेवा लाभ का पात्र होना अलग-अलग बाते हैं।