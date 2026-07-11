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कानपुर के होटल में मचा हड़कंप; तपड़ती मिली प्रेमिका, बेहोश प्रेमी, अस्पताल में दोनों की मौत

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
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कानपुर के घंटाघर स्थित एक होटल में शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को कमरे से सल्फास की खाली पुड़िया मिली है। मामले की जांच जारी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों से पूछताछ की जाएगी।

कानपुर के होटल में मचा हड़कंप; तपड़ती मिली प्रेमिका, बेहोश प्रेमी, अस्पताल में दोनों की मौत

कानपुर के घंटाघर स्थित सूर्या होटल में शनिवार को एक शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने कथित तौर पर सल्फास खाकर आत्महत्या की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को उर्सला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र के ग्राम रमवां पंथुवा निवासी 33 वर्षीय दिग्विजय सिंह के रूप में हुई है। वह रेलवे में कोच अटेंडेंट के पद पर कार्यरत था। वहीं, मृतका 33 वर्षीय शिवांगी तिवारी उन्नाव के अकरमपुर की रहने वाली थी। दोनों पहले से शादीशुदा थे। दिग्विजय के एक बच्चा है, जबकि शिवांगी के दो बच्चे बताए गए हैं।

शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका ने सुसाइड किया

जानकारी के मुताबिक, दोनों शनिवार दोपहर करीब 12 बजे के बाद होटल पहुंचे और प्रथम तल के कमरा नंबर 106 में ठहरे थे। शाम करीब चार बजे कमरे से महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर होटल कर्मचारी वहां पहुंचे। दरवाजा खुला था। कमरे में दिग्विजय बेड पर अचेत पड़ा था, जबकि शिवांगी पानी मांग रही थी। कर्मचारियों ने उसे पानी पिलाया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कलक्टरगंज पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कमरे से सल्फास की गोली की खाली पुड़िया बरामद की। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी।

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कानपुर के होटल में ठहरे थे

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ी आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने और पूछताछ के बाद पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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