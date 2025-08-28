शादी की चल रही थी बात, युवती से मिलने आए युवक पर चली गोली, हमलावर कौन है? खोज रही पुलिस

यूपी के गोरखपुर में कानपुर के एक युवक को गोली मारी गई। उसकी यहां की युवती के साथ शादी की बात चल रही थी। उसी से मिलने आया था। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हमलावर कौन है? पुलिस खोज रही है।

यूपी में गोरखपुर के गीडा इलाके में कानपुर के युवक को बुधवार की देर रात करीब 2 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। युवक का दोस्त स्कूटी से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां से डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। गोली लगने के बाद रामगढ़ताल क्षेत्र में आकर डॉयल 112 पर सूचना दी गई थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक का बयान लिया है। कानपुर के काकादेव का रहने वाला 24 वर्षीय राहुल गौतम 3 दिन पहले गोरखपुर आया है। राहुल ने बताया- गोरखपुर की एक युवती से उसकी शादी की बात चल रही है। उससे वह मिलने गोरखपुर था। वह युवती शादीशुदा है, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है। उसी से शादी की बात चल रही है। उसको लेकर कोई विवाद भी नहीं है। हमलावर कौन है? पुलिस खोज रही है।

बस स्टेशन के पास एक होटल में रुके राहुल ने बताया कि बुधवार को अपने एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाया था। उसने बोला- चलो रामगढ़ताल घूमाने ले चलता हूं। इसके बाद स्कूटी से देर रात तक उसके साथ घूमता रहा। इस दौरान हम लोग नौसड़ के आगे एक जगह पर रात करीब 2 बजे चाय पीने गए। वहां चाय पी रहे थे। तभी एक कार आई। उसमे से 2 युवक उतरे एक ने गोली चला दी। गोली कंधे में लगी है। इसके बाद उसका दोस्त उसे स्कूटी से जिला अस्पताल ले गया। जहां पर प्राथमिक इलाज कर डाक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।