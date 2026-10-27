आधार और टीसी से नहीं होगा शादी का रजिस्ट्रेशन, उम्र वेरिफिकेशन के लिए हाईकोर्ट ने दिए 9 निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह रजिस्ट्रेशन में उम्र सत्यापन को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादी का रजिस्ट्रेशन केवल आधार कार्ड या टीसी के आधार पर नहीं किया जा सकता। साथही ने नौ सूत्रीय विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह रजिस्ट्रेशन में उम्र सत्यापन को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादी का रजिस्ट्रेशन केवल आधार कार्ड या टीसी के आधार पर नहीं किया जा सकता। बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से कोर्ट ने नौ सूत्रीय विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दीपक पाल की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित एआईजी (रजिस्ट्रेशन) अमिताभ कुमार ने स्वीकार किया कि इस मामले में विवाह का पंजीकरण केवल टीसी और आधार कार्ड के आधार पर कर दिया गया था तथा महानिरीक्षक (निबंधन) के पूर्व निर्देशों के अनुरूप जन्मतिथि का सत्यापन नहीं किया गया। इस पर अधिकारी की ओर से बिना शर्त माफी का हलफनामा पेश कर भविष्य में सख्त सत्यापन का भरोसा दिया गया।
कोर्ट ने सरोज बनाम इफको-टोकियो में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यूआईडीएआई के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि आधार केवल पहचान और बायोमेट्रिक पुष्टि के लिए है। यह जन्मतिथि का कानूनी प्रमाण नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 94 और शीर्ष अदालत के फैसलों के अनुसार उम्र सत्यापन की कानूनी वरीयता तय है। इनमें मैट्रिक/हाईस्कूल सर्टिफिकेट या स्कूल जन्म प्रमाणपत्र, नगर निगम/पंचायत का जन्म प्रमाणपत्र और मेडिकल/ऑसिफिकेशन टेस्ट शामिल है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) इस कानूनी सूची में शामिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विवाह पंजीकरण महज औपचारिकता या रिकॉर्ड रखना नहीं है, बल्कि यह बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा कवच है। हिंदू विवाह अधिनियम (धारा 5 व 7) और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत तय उम्र (लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष) की पुष्टि किए बिना जारी प्रमाण पत्र का कोई कानूनी आधार नहीं है।
लिव-इन में रही महिला की गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में लिव-इन रिलेशनशिप और संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी को राहत देते हुए कहा कि मामला प्रथमदृष्टया सिविल विवाद को आपराधिक केस में बदलने का लगता है इसलिए विवेचना पूरी होने तक याची की गिरफ्तारी न की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने साधना राय उर्फ अर्चना दुबे की याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता धनंजय मिश्र ने कोर्ट को बताया कि जौनपुर के नेवढ़िया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। याची मृतक नागेश कुमार दुबे के साथ लगभग आठ साल से लिव-इन में रह रही थी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें