धार्मिक पहचान छिपाकर शादी, 3 बच्चों के बाद फोन पर दिया तीन तलाक घर से भी निकला
यूपी में एक महिला एक ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पति पर धार्मिक पहचान छुपा कर शादी करने और तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तीन बच्चों की मां ने पति पर धार्मिक पहचान छुपा कर शादी करने और तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला उजागर होने पर हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मंडल प्रभारी डॉ. एनपी सिंह ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है।
पीड़िता शबाना अंसारी का दावा है कि उसका मूल नाम शिवानी वर्मा है और वह स्योहारा क्षेत्र की रहने वाली है। उसके अनुसार बचपन में ही माता-पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वह एक परिवार में रहकर घरेलू कार्य कर अपना जीवनयापन करती थी। महिला का आरोप है कि उसी परिवार की एक मुस्लिम पुत्रवधू ने अपने भाई की धार्मिक पहचान छिपाकर उसकी शादी नहटौर निवासी एक युवक से करा दी। महिला का कहना है कि शादी के लगभग एक वर्ष बाद उसे पता चला कि उसका पति मुस्लिम समुदाय से है। इसके बावजूद वह वैवाहिक जीवन निभाती रही। इस दौरान उसके तीन बच्चे हुए।
ससुराल पक्ष ने उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया
पीड़िता का आरोप है कि करीब एक माह पूर्व उसके सास-ससुर घर आए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद उसके पति को मुंबई भेज दिया गया। महिला का कहना है कि बाद में पति ने मुंबई से फोन कर उसे तीन तलाक दे दिया। इसके बाद ससुराल पक्ष ने उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया। वर्तमान में वह अपने तीन बच्चों के साथ न्याय की तलाश में भटक रही है। पीड़िता ने हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मंडल प्रभारी डॉ. एनपी सिंह से मुलाकात कर उसकी आपबीती बताई। इसके बाद उन्होंने धामपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा। मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की।
पीड़िता को न्याय दिलाने को हर स्तर तक जाएंगे: डॉ. एनपी सिंह
पूर्व मंडल प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि पीड़िता को न्याय दिलाने को हर स्तर तक जाएंगे। यदि महिला के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह अत्यंत गंभीर मामला है। प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और कानून के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह मामले को उच्च अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।
क्या बोले कोतवाल
धामपुर कोतवाल रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता के प्रार्थना पत्र की जांच कराई जा रही है। पीड़िता के लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मामले में प्रार्थना पत्र मिलने पर जांच के आदेश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें