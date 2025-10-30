Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmarne ke baad mera chehra usko dikha dena khush rahna babu Hurt by girlfriend lover consumes poison
मरने के बाद मेरा चेहरा उसको दिखा देना, खुश रहना बाबू, प्रेमिका से आहत प्रेमी ने खाया जहर

मरने के बाद मेरा चेहरा उसको दिखा देना, खुश रहना बाबू, प्रेमिका से आहत प्रेमी ने खाया जहर

संक्षेप: प्रेमिका से न मिल पाने से आहत युवक ने वीडियो बनाया और शराब में सल्फास मिलाकर पी गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 

Thu, 30 Oct 2025 09:52 PMDinesh Rathour महोबा
share Share
Follow Us on

‘भाइयों माफ कर देना गलती हुई हो तो। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। मेरी भी कर देना। मरने के बाद मेरा चेहरा उसे दिखा देना। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसे बदनाम नहीं करता चाहता। अपना ख्याल रखना, खुश रहना बाबू...’। प्रेमिका से न मिल पाने से आहत युवक ने वीडियो बनाया और शराब में सल्फास मिलाकर पी गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यालय कोतवाली के पसवारा गांव निवासी युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। इसमें वह कह रहा कि ‘मैं जानता हूं कि अब इस जन्म में अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए यह जीवन समाप्त कर अगले जन्म में उससे मिलूंगा’। इसके बाद वह वीडियो में सल्फास की दो गालियां दिखाते हुए नजर आता है और शराब में मिलाकर पी जाता है। युवक की हालत देखकर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा युवक का एक युवती से प्रेम करता है। परिजन इसका विरोध करते हैं। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया।

लखीमपुर खीरी में युवक की जहर खाने से मौत

लखीमपुर जिले के थाना शारदानगर क्षेत्र के गांव मुरादनगर निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते गुरुवार की अलसुबह जहर खा लिया। घटना की जानकारी होने पर परिजन युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना शारदानगर क्षेत्र के गांव मुरादनगर निवासी छत्रपाल के 40 वर्षीय बेटे संतोष कुमार ने अज्ञात कारणों के चलते गुरूवार की सुबह करीब चार बजे जहर खा लिया। घटना की जानकारी होने पर परिजन संतोष को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजनों में अंकित वर्मा ने बताया कि संतोष की अभी शादी भी नहीं हुई थी, उसने यह कदम क्यों उठाया जानकारी नहीं हो पाई है।

ये भी पढ़ें:मायके में रह रही विधवा ने बच्चे को दिया जन्म, प्रेमी ने मार डाला
ये भी पढ़ें:परेशान पति का अजब-गजब फैसला: पत्नी और तीन बच्चों को दूसरे युवक को सौंपा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Mahoba News Premi-premika Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |