मरने के बाद मेरा चेहरा उसको दिखा देना, खुश रहना बाबू, प्रेमिका से आहत प्रेमी ने खाया जहर

संक्षेप: प्रेमिका से न मिल पाने से आहत युवक ने वीडियो बनाया और शराब में सल्फास मिलाकर पी गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

‘भाइयों माफ कर देना गलती हुई हो तो। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। मेरी भी कर देना। मरने के बाद मेरा चेहरा उसे दिखा देना। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसे बदनाम नहीं करता चाहता। अपना ख्याल रखना, खुश रहना बाबू...’। प्रेमिका से न मिल पाने से आहत युवक ने वीडियो बनाया और शराब में सल्फास मिलाकर पी गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुख्यालय कोतवाली के पसवारा गांव निवासी युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। इसमें वह कह रहा कि ‘मैं जानता हूं कि अब इस जन्म में अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए यह जीवन समाप्त कर अगले जन्म में उससे मिलूंगा’। इसके बाद वह वीडियो में सल्फास की दो गालियां दिखाते हुए नजर आता है और शराब में मिलाकर पी जाता है। युवक की हालत देखकर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा युवक का एक युवती से प्रेम करता है। परिजन इसका विरोध करते हैं। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया।