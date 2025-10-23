Hindustan Hindi News
मार्कशीट में कुछ रिकॉर्ड में कुछ, शिक्षिका के सर्टिफिकेट में नंबरों की हेराफेरी; खुला फर्जीवाड़ा

मार्कशीट में कुछ रिकॉर्ड में कुछ, शिक्षिका के सर्टिफिकेट में नंबरों की हेराफेरी; खुला फर्जीवाड़ा

संक्षेप: गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज केंद्र से सम्बद्ध बीए भाग तीन (2000) के अंक विश्वविद्यालय के गोपनीय अनुभाग में दर्ज अंकों से भिन्न मिले। रिकॉर्ड में मनोविज्ञान विषय में क्रमशः 41, 06, 47 और 26 अंक दर्ज थे, जबकि अंकपत्र में इन्हें बढ़ाकर 62, 51, 57 और 34 अंक दिखाया गया है।

Thu, 23 Oct 2025 06:37 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
Fake Certificate Case: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक अभिलेखों की जांच में पाया कि बीए और बीएड के अंकों में टेम्परिंग कर अंक बढ़ाए गए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंट थाने में विश्वविद्यालय और सेंट एंड्रयूज कॉलेज के अभिलेख कार्यालय के अज्ञात कर्मियों पर केस दर्ज कराया है। साथ ही केस की विवेचना एसटीएफ से कराने की मांग की गई है।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कुलदीप सिंह ने केस दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को बताया कि पत्रांक 19 अक्तूबर 2025 के अनुसार, तत्कालीन कुलपति के आदेश पर गठित जांच समिति ने कैंट इलाके की रहने वाली सहायक अध्यापिका (वर्तमान में बर्खास्त हैं) प्रीती जायसवाल के बीए (वर्ष 1998, 1999, 2000) और बीएड (वर्ष 2001) के अभिलेखों की जांच की। समिति ने पाया कि सेंट एंड्रयूज कॉलेज केंद्र से सम्बद्ध बीए भाग तीन (2000) के अंक विश्वविद्यालय के गोपनीय अनुभाग में दर्ज अंकों से भिन्न हैं। रिकॉर्ड में मनोविज्ञान विषय में क्रमशः 41, 06, 47 और 26 अंक दर्ज थे, जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध अंकपत्र में इन्हें बढ़ाकर 62, 51, 57 और 34 अंक दिखाया गया है।

इसी प्रकार राजनीति शास्त्र के अंकों में भी भारी अंतर पाया गया। जांच समिति ने स्पष्ट किया कि यह अंकपत्र कूटरचित एवं पूर्णतया फर्जी है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष में बीए भाग एक (1998) की सारणीकरण पंजिका का एक पृष्ठ (अनुक्रमांक 128671 से 128700 तक) गायब मिला, जबकि बीए भाग दो (1999) में अंकों से छेड़छाड़ और बीए भाग तीन (2000) में पृष्ठ बदला हुआ पाया गया। समिति ने संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर अलग-अलग विभागीय जांच कराने तथा प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की है।

कुशीनगर के कॉलेज में अभिलेख नहीं मिला

बीएड वर्ष 2001 (केंद्र-बुद्ध पीजी कॉलेज, कुशीनगर) के अभिलेख भी अनुपलब्ध हैं। सारणीकरण पंजिका का पृष्ठ विश्वविद्यालय और कॉलेज दोनों जगह से गायब है, जिसके चलते परिणाम का सत्यापन संभव नहीं हो सका। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

