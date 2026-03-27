कटऑफ से ज्यादा नंबर, फिर भी सेलेक्ट नहीं; यूपी में प्रधानाध्यापक भर्ती की चयन सूची पर उठे सवाल

यूपी में प्रधानाध्यापक भर्ती की चयन सूची पर सवाल उठे हैं कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय को प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया है कि उनका कटऑफ अधिक होने और सभी अभिलेख पूरे होने के बावजूद चयन सूची में उनका नाम नहीं है।

UP News: यूपी में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक भर्ती की चयन सूची पर सवाल उठे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय को प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया है कि उनका कटऑफ अधिक होने और सभी अभिलेख पूरे होने के बावजूद चयन सूची में उनका नाम नहीं है। अभ्यर्थियों ने संशोधित सूची जारी नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

मऊ जिले के रहने वाले और कंपोजिट स्कूल नदुला कासिमाबाद गाजीपुर के सहायक अध्यापक सुशील कुमार सिंह का गुणांक 64.22 है। अनारक्षित श्रेणी के सुशील का कहना है कि 19 जनवरी को काउंसिलिंग के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए थे। अनारक्षित का कटऑफ 63.73 है। इसके बावजूद 21 मार्च को जारी चयन सूची में उनका नाम नहीं है। इसी प्रकार ओबीसी वर्ग के मैनपुरी निवासी गजेन्द्र कुमार का कटऑफ 65.94 है।

उनका कहना है कि 16 जनवरी को काउंसिलिंग में उन्होंने भी अनुभव प्रमाणपत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। लेकिन प्रधानाध्यापक की चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं है जबकि अनारक्षित वर्ग का गुणांक 63.73 तथा ओबीसी का गुणांक 63.69 है। 21 मार्च को प्रधाध्यापकों के 203 पदों के सापेक्ष 91 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 103 प्रधानाध्यापकों के चयन की सूचना दी थी। हालांकि सूची में 91 अभ्यर्थियों का ही नाम है। चयन सूची पर निदेशक के हस्ताक्षर नहीं होने से भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नियमावली में चयन सूची जारी करने का अधिकार केवल बेसिक शिक्षा निदेशक को ही है।

कटऑफ से अधिक अंकधारी की नियुक्ति पर विचार का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में कटऑफ से अधिक अंक पाने वाली अभ्यर्थी (याची) की सहायक अध्यापक विज्ञान पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी निर्देश न्यायिक निर्देशों को रद्द नहीं कर सकते, न ही वे अर्जित अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नीरज कुमार पांडेय के मामले में तय कर चुका है कि सीनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए। ऐसे अभ्यर्थियों से कानून के अनुसार नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए।

याची शर्तों को पूरा करती है क्योंकि उसने समय रहते ही इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उसके अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक हैं इसलिए याची को विचार सूची से बाहर रखने की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों का सीधा उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत प्रवर्तनीय हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दीप्ति चौहान की याचिका पर दिया है।