कत्ल करके नीले ड्रम में लाश कर दूंगी पैक...शादी से इंकार पर प्रेमिका ने प्रेमी को दी धमकी

मेरठ में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती ने दौराला निवासी युवक को शादी नहीं करने पर नीले ड्रम की धमकी दी है। कहा कि हत्या कर लाश को नीले ड्रम में पैक कर दूंगी।

Meerut News: यूपी के मेरठ में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती ने दौराला निवासी युवक को शादी नहीं करने पर नीले ड्रम की धमकी दी है। कहा कि हत्या कर लाश को नीले ड्रम में पैक कर दूंगी। धमकी के बाद दहशत में आए युवक ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र भेजकर जान का खतरा बताया और सुरक्षा मांगी है। पत्र को लेकर पुलिस दौराला में पीड़ित युवक को खोज रही है, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।

दौराला निवासी एक युवक ने एसएसपी को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती रील बनाने वाली कंकरखेड़ा निवासी युवती से हुई थी। दोनों में बातचीत बढ़ी और मिलने जुलने लगे। बताया कि युवती कई बार रील बनाने के लिए उसे अपने साथ भी ले गई। युवती ने इस दौरान अपने परिवार से भी मुलाकात कराई। अब युवती ने शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इंकार पर चर्चित सौरभ हत्याकांड के ‘नीले ड्रम’ जैसी घटना की धमकी दे डाली। शादी के लिए युवती के परिजन भी लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर पत्र भेजकर एसएसपी से शिकायत की गई।

मानसिक तनाव में पहुंचा युवक युवक ने लिखा है कि धमकी के चलते वह मानसिक तनाव में है। जान को भी खतरा बना हुआ है। ये भी बताया कि इसी तरह से युवती ने परेशान किया तो सुसाइड कर लूंगा। इसके बाद एसएसपी ने थाना पुलिस को जांच और कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में लगी है, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा है। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि पत्र में पता और मोबाइल नंबर लिखा नहीं होने से पीड़ित तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। पीड़ित की तलाश कराई जा रही है। युवक के मिलने के बाद जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सीमेंट और ड्रम की पोस्ट देखकर खौफ में आया पति इसी तरह का मामला बुलंदशहर से भी सामने आया है। दौलतगढ़ गांव के रहने वाले एक राजमिस्त्री की शादी वर्ष 2019 में जहांगीराबाद क्षेत्र की युवती से हुई थी। शादी ठीक ढंग से चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी पत्नी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर जहांगीराबाद क्षेत्र के मानकरौरा गांव के स्वजातीय युवक से हो गई। जल्दी ही दोस्ती प्यार में बदल गई। जब पति को इसकी भनक लगी तो आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे। मामला पुलिस तक पहुंच गया। इंस्टाग्राम वाले प्रेमी के पीछे पागल राजमिस्त्री की पत्नी पुलिस मीडिएशन सेल में भी प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही।