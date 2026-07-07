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यूपी: सड़क पर खून से लथपथ मिली मरीन इंजीनियर की लाश, हत्या या हादसा? उलझी मौत की गुत्थी

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेली
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बरेली में एक मरीन इंजीनियर की सड़क पर खून से लथपथ लाश मिली है। इंजीनियर की मौत की गुत्थी हत्या या हादेस के बीच उलझकर रह गई है। इंजीनियर का दोस्त भी अस्पताल में भर्ती है। इंजीनियर के घर वाले दोस्त और उसके साथियों पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं।

यूपी: सड़क पर खून से लथपथ मिली मरीन इंजीनियर की लाश, हत्या या हादसा? उलझी मौत की गुत्थी

UP Crime News : उत्तर प्रदेश बरेली में एक मरीन इंजीनियर की लाश सड़क पर मिली है। लाश बुरी तरह खून से लथपथ पाई गई है। इंजीनियर के परिवारवालों ने उसके दोस्त और दोस्त के साथियों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है जबकि इंजीनियर के दोस्त के भी एक अस्पताल में भर्ती होने की खबर है। पता चला है कि उसे घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवारवालों के आरोपों और घटनास्थल के हालात से मरीज इंजिनियर की मौत की गुत्थी हादसा या हत्या के बीच उलझ गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी में तैनात मरीज इंजीनियर अरविंदो कर पुत्र पार्थ सारथी दोस्त के बुलावे पर घर से निकला था। रविवार की देर रात बरेली के कैंट इलाके में खून से लथपथ उसकी लाश सड़क पर पड़ी मिली। वहीं उसका दोस्त सोमवार की सुबह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हो गया और हादसे में इंजीनियर की मौत होने की बात कही। एक दोस्त की मौत, दूसरा घायल और मरने वाले के परिवारीजनों के आरोपों को लेकर पुलिस सतर्क है। फिलहाल किसी नतीजे पर न पहुंचते हुए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है।

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कैसे क्या हुआ?

रविवार रात करीब तीन बजे कैंट में वीरांगना चौक के पास एक युवक का खून से लथपथ शव सड़क पर पड़ा मिला, जो वाहनों से कुचला प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। सोमवार शाम पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक के साथ किला सब्जीमंडी निवासी शुभम पाठक भी घायल है, जो सोमवार सुबह 10:30 बजे बारादरी के अस्पताल में भर्ती हुआ है। पुलिस ने शुभम से पूछताछ की तो सामने आया कि मृतक उसका दोस्त बारादरी के नवादा जोगियान दुर्गानगर निवासी 25 वर्षीय ऋषि अरविंदो कर पुत्र पार्थ सारथी कर है। बताया कि रविवार रात अरविंदो उसके घर आया और खाना खाने के बाद रात करीब डेढ़ बजे वे दोनों स्कूटी से कैंट में घूमने गए थे।

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वीरांगना चौक के पास एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों बेहोश हो गए थे। जब उसे होश आया तो अरविंदो वहां नहीं था। वह स्कूटी लेकर अपने घर चला गया और सोमवार सुबह अस्पताल में भर्ती हुआ। पुलिस की सूचना पर अरविंदो के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान कर अपनी सुपुर्दगी में लिया। उन्होंने बताया कि अरविंदो मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। उन लोगों ने अरविंदो की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर हादसा हुआ तो शुभम ने सूचना क्यों नहीं दी और उसे कम चोट क्यों लगी। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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