यूपी: सड़क पर खून से लथपथ मिली मरीन इंजीनियर की लाश, हत्या या हादसा? उलझी मौत की गुत्थी

बरेली में एक मरीन इंजीनियर की सड़क पर खून से लथपथ लाश मिली है। इंजीनियर की मौत की गुत्थी हत्या या हादेस के बीच उलझकर रह गई है। इंजीनियर का दोस्त भी अस्पताल में भर्ती है। इंजीनियर के घर वाले दोस्त और उसके साथियों पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश बरेली में एक मरीन इंजीनियर की लाश सड़क पर मिली है। लाश बुरी तरह खून से लथपथ पाई गई है। इंजीनियर के परिवारवालों ने उसके दोस्त और दोस्त के साथियों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है जबकि इंजीनियर के दोस्त के भी एक अस्पताल में भर्ती होने की खबर है। पता चला है कि उसे घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवारवालों के आरोपों और घटनास्थल के हालात से मरीज इंजिनियर की मौत की गुत्थी हादसा या हत्या के बीच उलझ गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी में तैनात मरीज इंजीनियर अरविंदो कर पुत्र पार्थ सारथी दोस्त के बुलावे पर घर से निकला था। रविवार की देर रात बरेली के कैंट इलाके में खून से लथपथ उसकी लाश सड़क पर पड़ी मिली। वहीं उसका दोस्त सोमवार की सुबह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हो गया और हादसे में इंजीनियर की मौत होने की बात कही। एक दोस्त की मौत, दूसरा घायल और मरने वाले के परिवारीजनों के आरोपों को लेकर पुलिस सतर्क है। फिलहाल किसी नतीजे पर न पहुंचते हुए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है।

कैसे क्या हुआ? रविवार रात करीब तीन बजे कैंट में वीरांगना चौक के पास एक युवक का खून से लथपथ शव सड़क पर पड़ा मिला, जो वाहनों से कुचला प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। सोमवार शाम पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक के साथ किला सब्जीमंडी निवासी शुभम पाठक भी घायल है, जो सोमवार सुबह 10:30 बजे बारादरी के अस्पताल में भर्ती हुआ है। पुलिस ने शुभम से पूछताछ की तो सामने आया कि मृतक उसका दोस्त बारादरी के नवादा जोगियान दुर्गानगर निवासी 25 वर्षीय ऋषि अरविंदो कर पुत्र पार्थ सारथी कर है। बताया कि रविवार रात अरविंदो उसके घर आया और खाना खाने के बाद रात करीब डेढ़ बजे वे दोनों स्कूटी से कैंट में घूमने गए थे।