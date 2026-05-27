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यूपी की 'नवीन' टीम पर नितिन संग मैराथन मंथन, भाजपा की कार्यकारिणी फाइनल, जल्द होगी घोषणा

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी भाजपा की नई टीम का ऐलान जल्द होने की संभावना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्षों व मोर्चों का ऐलान भी संभव है। इसे लेकर दिल्ली में बुधवार को भाजपा की मैराथन बैठक हुई।

यूपी की 'नवीन' टीम पर नितिन संग मैराथन मंथन, भाजपा की कार्यकारिणी फाइनल, जल्द होगी घोषणा

UP BJP News: यूपी भाजपा की नई टीम का ऐलान जल्द होने की संभावना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्षों व मोर्चों का ऐलान भी संभव है। इसे लेकर दिल्ली में बुधवार को भाजपा की मैराथन बैठक हुई। पहले राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ हुई इस बैठक में प्रदेश टीम के लगभग फाइनल होने की खबर है। पदाधिकारी बनने की दौड़ में शामिल तमाम दावेदार भी अपने पैरोकारों संग दिल्ली में डेरा डाले रहे।

विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा इन दिनों सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर कीट-कांटे दुरुस्त करने में जुटी है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब टीम पंकज चौधरी की बारी है। इसे लेकर बुधवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में दो चरणों में बैठक हुई। पहले दोपहर में कार्यालय के तृतीय तल पर स्थित राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े संग प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की बैठक हुई। फिर शाम को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यालय में मंथन का सिलसिला चला। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहे।

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हरी झंडी मिलते ही होगा ऐलान

रात्रि करीब साढ़े आठ बजे तक चली इस बैठक में प्रदेश टीम के साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्षों व मोर्चों को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों की मानें तो कई प्रदेश महामंत्रियों और उपाध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। वहीं कुछ लोगों को प्रमोट किया जाएगा। जबकि कई नये चेहरे प्रदेश टीम का हिस्सा बनेंगे। जहां तक क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात है तो इसमें काशी क्षेत्र को अभयदान मिल सकता है। वहीं युवा मोर्चा की कमान किसी ब्राह्मण चेहरे को दी जा सकती है। इस दौड़ में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा एक चेहरा आगे बताया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते प्रदेश टीम की सूची शीर्ष नेतृत्व तक जाएगी। काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष का फैसला भी ऊपर से ही होगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही टीम का ऐलान हो जाएगा।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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