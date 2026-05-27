मार डालो पुलिस वालों को...आरोपी की बात सुनते ही भीड़ ने कर दिया हमला, आठ लोगों पर एफआईआर
कन्नौज में कानपुर की पुलिस टीम पर हमला सादी वर्दी में होने की वजह से नहीं हुआ। यह दावा पुलिस की एफआईआर में किया गया है। इसमें बताया गया कि बाइक चोरी के आरोपी राजीव उर्फ दीपू ने गांव वालों को नाम लेकर बुलाया।
Kannauj News: यूपी के कन्नौज में कानपुर की पुलिस टीम पर हमला सादी वर्दी में होने की वजह से नहीं हुआ। यह दावा पुलिस की एफआईआर में किया गया है। इसमें बताया गया कि बाइक चोरी के आरोपी राजीव उर्फ दीपू ने गांव वालों को नाम लेकर बुलाया और कहा कि पुलिस वालों को मार डालो। इसके बाद लाठी-डंडों से लैस ग्रामीणों ने टीम को घेर पुलिस पर हमला कर दिया। मारपीट में चौकी प्रभारी दिवाकर पांडेय बेहोश होकर गिर पड़े। मामले में राजीव उर्फ दीपू समेत आठ लोगों को नामजद किया गया है।
कोतवाली गुरसहायगंज में दर्ज हुई रिपोर्ट के मुताबिक पनकी थाने की टीम मंगलवार दोपहर बाइक चोरी के एक मामले में माल-मुल्जिम की तलाश में बढ़ौरा गांव पहुंची थी। टीम में पनकी मंदिर चौकी प्रभारी दिवाकर पांडेय, स्वाट टीम के सैय्यद मोहम्मद इमरान, अवधेश कुमार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस के अनुसार गांव में संदिग्ध राजीव कुमार उर्फ दीपू मिला। उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। एफआईआर में कहा गया है कि राजीव चिल्लाकर बोला, “ये पुलिस वाले हैं, पकड़ने आए हैं, इन्हें यहीं मार डालो, नहीं तो आगे दिक्कत होगी।” कुछ ही देर में गांव के कई लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंच गए। पुलिस टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मी संभल नहीं सके।
भीड़ के हमले से दरोगा घायल
चौकी प्रभारी दिवाकर पांडेय को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना के दौरान गांव में अफरातफरी मच गई। तमाशबीन बने ग्रामीण और राहगीर डरकर भाग निकले। पुलिसकर्मी घायल दरोगा को निजी वाहन से सीएचसी गुरसहायगंज लेकर पहुंचे। मामले में राजीव उर्फ दीपू समेत आठ लोगों को नामजद किया गया है। इनमें संदीप कुमार, विष्णु दुबे, रामनरेश, जगदंबा, जीतू उर्फ जितेंद्र, दिलीप और राघव शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, जानलेवा हमला, धमकी और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद गांव में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। कई आरोपित घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। कोतवाली प्रभारी गुरसहायगंज अजय अवस्थी ने बताया कि पुलिस टीम पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद आरोपितों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं गांव में अब भी चर्चा इस बात की है कि पुलिस टीम सादी वर्दी में थी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।