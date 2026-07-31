जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 लागू कर दी है। अब ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड, तीन मंजिला भवन, प्लॉटिंग तथा आवासीय, शैक्षणिक और व्यावसायिक भवनों के लिए मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य होगी। 300 वर्ग मीटर तक के दो मंजिला मकानों को छूट रहेगी।

यूपी में अब विकास प्राधिकरण, नगर निगम और टाउन एरिया से इतर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में 300 वर्ग मीटर तथा तीन मंजिला भवन के लिए जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइड लाइन को लेकर जिला पंचायत की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को लागू कर दिया है। नई गाइड लाइन के मुताबिक जिला पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भूमि की प्लाटिंग, अवासीय, शैक्षणिक, व्यवसायिक भवनों के लिए मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। आवास के लिए 300 वर्ग मीटर एरिया में दो मंजिला मकान के लिए मानचित्र स्वीकृति से छूट देने की बात कही गई है।

ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण की नई गाइडलाइन वहीं 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक तथा दो मंजिला से ऊंचे आवासीय, कृषि कार्य के भवन, व्यवसायिक, शैक्षणिक, औद्योगिक व अन्य भवनों के निर्माण के पूर्व जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। जिला पंचायत के जिम्मेदारों के मुताबिक, बिना ले-आउट एप्रूव कालोनी के निजी अवैध कालोनी एवं प्लाटिंग की जमीन पर भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ऐसे प्लाट पर बैंक से ऋण या फिर बिजली कनेक्शन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। गलत तरीके से बने भवन में खुले शैक्षणिक संस्थान को किसी प्रकार की मान्यता नहीं मिलेगी। बता दें कि फोरलेन और एक्सप्रेसवे के किनारे अब लोगों द्वारा कमर्शियल प्रतिष्ठान से लेकर बेयर हाउस धड़ल्ले से खोले जा रहे हैं।