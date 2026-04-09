यात्रीगढ़ ध्यान दें! गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें रद्द, घर से निकलने से पहले चेक कर लें लिस्ट

30 अप्रैल से 9 मई तक ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की फजीयत होने वाली है। गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास के तहत प्लेटफार्म संख्या-पांच और छह पर पैदल उपरिगामी पुल के निर्माण कार्य के लिए रेलवे ने ब्लॉक देने का फैसला किया है।

30 अप्रैल से 9 मई तक ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की फजीयत होने वाली है। गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास के तहत प्लेटफार्म संख्या-पांच और छह पर पैदल उपरिगामी पुल के निर्माण कार्य के लिए रेलवे ने ब्लॉक देने का फैसला किया है। इसके चलते गोंडा से होकर जाने वाली कई ट्रेनों निरस्तीकरण, शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन किया गया है। इसमें गोरखपुर लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी भी शामिल है। 29 अप्रैल से 08 मई तक 15031/15032 गोरखपुर- लखनऊ जं- गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि फुट ओवर का निर्माण पूरा होने पर यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आने-जाने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर और बहराइच से 30 अप्रैल से 09 मई तक चलने वाली 05131/05132 गोरखपुर-बहराइच- गोरखपुर विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी। गोरखपुर और गोंडा से 30 अप्रैल से 09 मई तक चलने वाली 55031/55032 गोरखपुर-गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

आंशिक तौर पर कैंसल रहेंगे ये ट्रेन इसके अलावा ऐशबाग से 29 अप्रैल से 09 मई तक चलने वाली 15070 ऐशबाग- गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर नकहा जंगल स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी नकहा जंगल-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 30 अप्रैल से 10 मई, तक चलने वाली 15069 गोरखपुर- ऐशबाग एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर नकहा जंगल स्टेशन से चलाई जायेगी।

इसी प्रकार लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 06 मई को चलने वाली 11081 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी मे यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी भटनी-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी। गोमतीनगर से 30 अप्रैल से 09 मई तक चलने वाली 15082 गोमतीनगर- गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी आनन्दनगर-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस आनंदनगर से चलेगी गोरखपुर से 30 अप्रैल से 09 मई तक चलने वाली 15081 गोरखपुर- गोमतीनगर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर स्टेशन से चलाई जायेगी। बांद्रा टर्मिनस से 4 मई को चलने वाली 19091 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी गोरखपुर कैंट-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 5 मई को चलने वाली 19092 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर-गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी। हैदराबाद से 1 मई को चलने वाली 07075 हैदराबाद-गोरखपुर विशेष गाड़ी गोरखपुर के स्थान पर बस्ती में यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी बस्ती-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।