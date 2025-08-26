Many trains including Vande Bharat will be cancelled for 1 to 5 days in September, travelling will be difficult वंदे भारत समेत कई ट्रेनें सितंबर में 1 से 5 दिन तक कैंसिल रहेंगी, मुश्किल होगा सफर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अगल महीने सितंबर में वंदे भारत समेत कई ट्रेनें सितंबर में 1 से 5 दिन तक कैंसिल रहेंगी।गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच तीसरी लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण ही ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:00 AM
एक्सप्रेस ट्रेनसितंबर महीने में वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का संचालन एक से पांच दिन तक निरस्त रहेगा। दरअसल, गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच तीसरी लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग काम होगा। इस कारण ही ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। ऐसे में पांच दिनों तक कई ट्रेनों के कैंसिल होने से रेलवे यात्रियों का सफर करना भी मुश्किल होगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेनों की सही स्थिति के बारे हेल्पलाइन 139 नंबर पर कॉल कर ली जा सकेगी।

ये प्रमुख ट्रेनें निरस्त

ट्रेन --------------कब से कब तक (सितंबर में)

गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन---- 23 से 26

प्रयागराज -गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन--- 23 से 26

कानपुर अनवरगंज-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन---- 24 से 28

गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस ट्रेन ---23 से 27

लोकमान्य तिलक-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन--- 24 से 28

गोरखपुर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन--- 21 से 28

गोरखपुर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन--- 23 से 27

लोकमान्य तिलक-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन--23 से 30

गोरखपुर-बठिंडा एक्सप्रेस ट्रेन ------21 से 27

बठिंडा-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन ------22 से 28

गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस ट्रेन------22, 23, 25, 26 व 28

पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन------23, 24, 26, 27 व 29

ये ट्रेनें एक से तीन दिन निरस्त रहेंगी

गोरखपुर-पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस , गोरखपुर-ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन, मऊ-आनन्द विहार-मऊ एक्सप्रेस ट्रेन, गोरखपुर-बांद्रा-गोरखपुर दुर्ग-नौतनवा-दुर्ग गोरखपुर-यशवंतपुर-गोरखपुर, कटिहार-दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस ट्रेन, छपरा-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन, गोरखपुर-सीएसटीएम-गोरखपुर एक-एक दिन निरस्त रहेंगी। छपरा-आनन्द विहार-छपरा एक्सप्रेस ट्रेन, गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-प्रयागराज-मुजफ्फरपुर दो-दो दिन निरस्त रहेंगी। 12571 गोरखपुर-आनंद विहार-गोरखपुर, 12572 आनंद विहार -गोरखपुर एक्सप्रेस, 12595 गोरखपुर-आनंद विहार और 12596 आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस तीन-तीन दिन निरस्त रहेंगी।

