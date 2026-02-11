तेजस, शताब्दी समेत कई ट्रेनों को लखनऊ में अब इस स्टेशन से चलाने की तैयारी, जानिए वजह

संक्षेप: तेजस, शताब्दी समेत कई ट्रेनों को लखनऊ में अब गोमतीनगर स्टेशन से चलाने की तैयारी है। लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों का लोड कम करने और प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ही यह तैयारी की जा रही है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर स्टेशन का नवीनीकरण अब अपने अंतिम चरण में है। बचे कार्य मार्च तक पूरे हो जाएंगे। ऐसे में यहां से तेजस, शताब्दी सहित कई अन्य प्रीमियम ट्रेनों को चलाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों का लोड कम करने और प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ही यह तैयारी की जा रही है। पुष्पक एक्सप्रेस को 26 जनवरी से गोमतीनगर स्टेशन पर शिफ्ट किया ही जा चुका है।

पूर्वोत्तर रेलवे प्रबंधन का मानना है कि गोमतीनगर स्टेशन के अनुरूप ही वहां से प्रीमियम ट्रेनों को चलाया जाए। मेल और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन ही लखनऊ जंक्शन से किया जाए। ऐसा करने से प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियो को गोमतीनगर स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। उन्हें ट्रेनों के इंतजार के लिए बेहतर और साफ-सुथरे वेटिंग रूम की सुविधा मिलेगी। प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए कॉन्कोर्स, एस्केलटर और लिफ्ट की भी सुविधा मिलेगी। अभी लखनऊ जंक्शन पर यह सुविधाएं नहीं हैं। यात्रियों को लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्मो तक जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। यदि आखिरी समय में किन्हीं कारणों से ट्रेन के प्लेटफार्म में परिवर्तन होता है तो उन्हें स्टेशन पर बने एकमात्र आरओबी का प्रयोग करने के लिए सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी गोमतीनगर स्टेशन से अमृत भारत, वंदे भारत सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

यात्रियों की सुविधाओं और स्टेशनों की सफाई पर जोर वहीं उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बुधवार को काकोरी और आलमनगर स्टेशन का निरीक्षण किया। यात्रियों की सुविधाओं और स्टेशन पर सफाई व्यवस्था पर जोर देने को कहा। डीआरएम ने काकोरी स्टेशन स्थित फोटो संग्रहालय एवं शहीद पार्क का निरीक्षण कर वहां प्रदर्शित ऐतिहासिक चित्रों एवं स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जानकारी का अवलोकन किया। उक्त शिलालेख में 9 अगस्त 1925 को घटित ऐतिहासिक काकोरी कांड का उल्लेख है।