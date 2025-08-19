Many schools closed today and tomorrow in UP Bareilly School Closed: यूपी के इस जिले में आज और कल कई स्कूल बंद, जानिए वजह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
School Closed: यूपी के इस जिले में आज और कल कई स्कूल बंद, जानिए वजह

School Closed: यूपी के इस जिले में आज और कल कई स्कूल बंद, जानिए वजह

School Closed: यूपी के बरेली में उर्स-ए-आला हजरत में शहर में उमड़ने वाली जायरीनों की भीड़ को देखते हुए कई स्कूल 19 व 20 अगस्त को बंद रहेंगे। स्कूलों ने छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसे ध्यान में रखते हुए अवकाश किया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 05:48 AM
यूपी के बरेली में सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के रूहानी पेशवा आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के 107वें उर्स-ए-रजवी का सोमवार देर शाम परचम कुशाई की रस्म से आगाज हो गया। उर्स स्थल इस्लामिया ग्राउंड के गेट पर दरगाह प्रमुख मौलाना सुब्हानी मियां ने उलमा व अकीदतमंदों की मौजूदगी में रजवी परचम लहराया। उर्स-ए-आला हजरत में शहर में उमड़ने वाली जायरीनों की भीड़ को देखते हुए कई विद्यालयों ने 19 व 20 अगस्त को अवकाश घोषित किया है। स्कूलों ने छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसे ध्यान में रखते हुए अवकाश किया है।

19 व 20 अगस्त को जीआरएम स्कूल की नैनीताल व डोहरा रोड दोनों ही शाखाओं में अवकाश घोषित किया है। इसी प्रकार पद्मावती सीनियर सेकेंड्री स्कूल, थ्री डॉट्ल स्कूल, बीबीएल स्कूल की दोनों शाखाओं, बेदी इंटरनेशनल स्कूल, माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्रेड हार्ट्स स्कूल, अलमा मातेर, वूडरो स्कूल, जेबीएस ऑल ब्रांच, हांडा पब्लिक स्कूल, सबरी पब्लिक स्कूल में दो दिन का अवकाश घोषित घोषित किया।

ट्रेनों के संचालन को विशेष इंतजाम

आला हजरत उर्स के चलते उत्तर रेलवे ने 20 अगस्त तक ट्रेनों के संचालन को विशेष इंतजाम किये हैं। जंक्शन से होकर निकलने वाली कई ट्रेनों को समय परिवर्तन कर चलाया जा रहा। कुछ का अस्थाई ठहराव किया गया। जिससे जायरीन को ट्रेनों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। 20 अगस्त को एक उर्स स्पेशल बरेली से सहारनपुर तक चलेगी। (64176) बरेली-रोजा पैसेंजर को 20 अगस्त के लिए बरेली से सीतापुर सिटी तक चलाया जाएगा।

जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

आला हजरत उर्स में शामिल होने के लिए जायरीनों की भीड़ बरेली पहुंचने लगी है। सोमवार की सुबह अजमेर शरीफ गरीबनवाज एक्सप्रेस (15715) से बड़ी संख्या में जायरीन आए। इसके बाद तो अप-डाउन की सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में काफी भीड़ थी। भीड़ को देखते हुए जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तीन दिन आला हजरत उर्स है। बरेली जंक्शन पर कॉमर्शियल विभाग की ओर से अतिरिक्त टिकट खोले गये। पूछताछ केंद्र पर पांच यात्रियों की डयूटी लगाई गईं।

