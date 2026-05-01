अखिलेश यादव ने बृजभूषण सिंह के सपा में आने की अटकलों पर बोला- बहुत लोग बीजेपी छोड़ना चाहते हैं

भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण के समाजवादी पार्टी में शामिल होने केी अटकलों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में क्या मोड़ आता है, यह वही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन बहुत से लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं।

अखिलेश का अहसान नहीं भूलने वाली बात भी कही थी बीते कुछ दिनों से बृजभूषण बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधते आए हैं। एक पॉडकास्ट में बृजभूषण ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि मुझे जनता ने नहीं, षडयंत्र ने हटाया है। जिस लोकसभा से बेइज्जत करके निकाला गया हूं, अगर जिंदा रहा तो एक बार लौटूंगा जरूर। इस दौरान बृजभूषण ने अखिलेश का अहसान न भूलने की बात भी कही थी। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बृजभूषण की बजाय उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से मैदान में उतारा था।

हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं- बृजभूषण हाल के दिनों में बृजभूषण का एक और बयान चर्चा में रहा। जिसमें उन्होने कहा कि आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम अनुपयोगी लगते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं। 2027 में कह दो। 2029 में कह दो। जब भी मन करे आकर कह दो। हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं।

शिल्पी कुशवाहा के परिजनों से मिले अखिलेश इससे पहले हरदोई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं और बेटियों पर हो रहे हैं। अगर समय रहते न्याय मिलता तो ऐसी घटनाएं नहीं होतीं। 13 अप्रैल को हुए शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड के बाद मल्लावां के रसूलपुर गांव में उसके परिजनों से मिलने पहुंच थे। ढांढस बंधाते हुए पांच लाख का चेक दिया। मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाने की बात कही।