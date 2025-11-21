कई देश कानून की धज्जियां उड़ा रहे, यूएन में बड़े बदलाव की जरूरत; जस्टिस समिट में बोले राजनाथ

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस में रक्षामंत्री राजनाथ ने कहा कि कई देश कानून की धज्जियां उड़ा रहे है। उन्होंने कहा कि यूएन में बड़े बदलाव की जरूरत है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र (यूएन) अपने मूल ढांचे के साथ ठहरा हुआ है। बदलते वैश्विक हालातों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रक्षामंत्री राजनाथ ने ये बातें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड में कहीं। कहा कि आज जरूरत है कि इसे रिबिल्ड किया जाए। यूएन रिफार्म के बारे में भारत सरकार का विजन क्लीयर है। हमने कई फोरम पर इसे रखा है। इसके मिशन के हिसाब से मोल्ड करने की जरूरत है। जो भारत पहले था आज वह भारत वैसा नहीं है। भारत में जैसा डायमिनिज्म आ रहा है उस स्थिति में यूऐन में बदलाव आना जरूरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रक्षामंत्री ने कहा कि कई बड़े नेताओं का प्रभाव यूएन की भूमिका को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि यूएन में पावर शेयरिंग न्यायपूर्ण होनी चाहिए, वह कुछ देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएन ने दशकों तक अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज दुनिया की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो संस्थाओं में बदलाव अनिवार्य हो जाता है।