कई देश कानून की धज्जियां उड़ा रहे, यूएन में बड़े बदलाव की जरूरत; जस्टिस समिट में बोले राजनाथ

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस में रक्षामंत्री राजनाथ ने कहा कि कई देश कानून की धज्जियां उड़ा रहे है। उन्होंने कहा कि यूएन में बड़े बदलाव की जरूरत है।

Fri, 21 Nov 2025 08:06 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र (यूएन) अपने मूल ढांचे के साथ ठहरा हुआ है। बदलते वैश्विक हालातों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रक्षामंत्री राजनाथ ने ये बातें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड में कहीं। कहा कि आज जरूरत है कि इसे रिबिल्ड किया जाए। यूएन रिफार्म के बारे में भारत सरकार का विजन क्लीयर है। हमने कई फोरम पर इसे रखा है। इसके मिशन के हिसाब से मोल्ड करने की जरूरत है। जो भारत पहले था आज वह भारत वैसा नहीं है। भारत में जैसा डायमिनिज्म आ रहा है उस स्थिति में यूऐन में बदलाव आना जरूरी है।

रक्षामंत्री ने कहा कि कई बड़े नेताओं का प्रभाव यूएन की भूमिका को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि यूएन में पावर शेयरिंग न्यायपूर्ण होनी चाहिए, वह कुछ देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएन ने दशकों तक अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज दुनिया की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो संस्थाओं में बदलाव अनिवार्य हो जाता है।

दुनिया को नए यूएन की जरूरत

रक्षामंत्री ने कहा कि यह मेरा मानना है कि दुनिया को नए यूएन की जरूरत है। नए यून से मेरा आशय नई सस्था के निर्माण से नहीं है। बल्कि उसी संस्था को मौजूदा दौर के हिसाब से रिफार्म किया जाए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बेसिक फैक्ट है, जहां सम्मान है वहीं शातिं, जहां सम्मान होता है वहीं विश्वास जन्म लेता है। भारत की नींव, भारत के व्यवहार दुनिया को बताते हैं कि पीस और जस्टिस अलग-अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जस्टिस के लिए पीस जरूरी है। पीस के बगैर जस्टिस संभव नहीं है। जब भी दुनिया में संकट आया, भारत का प्रयास रहा है कि सबसे पहले पहुंचे। अफगानिस्तान, नेपाल भूकंप राहत, श्रीलंका या अफ्रीका में, भारत मानवता की रक्षा के लिए खड़ा रहा है। हमारी सेना, हमारा प्रशासन सबने यह प्रमाणित किया है कि भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है और निर्वाह करता है। शांति न्याय, समानता, मानवता का सम्मान करता है। उन्हीं आचरण मं जीता भी है। भारत की परंपरा व चिंतन में रचा बसा है। भारत की परंपरा व चिंतन में सदियों से रहा है।

