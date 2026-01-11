मंत्री जी मेरा घर बचा दो, दयाशंकर सिंह के पैरों पर गिर पड़ी महिला; रो-रोकर लगाई फरियाद

संक्षेप: महिला ने बताया कि कटहल नाले के सुंदरीकरण के चलते उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला है। उन्होंने बताया कि उनकी दो साल की एक छोटी सी बच्ची है। अपने बूढ़े मां-बाप और छोटी सी बच्ची के साथ वह गुजर-बसर करती हैं। लेखपाल ने कहा है कि आपका घर टूटेगा।

यूपी के बलिया में एक महिला परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पैरों पर गिर कर घर बचा लेने गुहार लगाने लगी। महिला ने हाथ जोड़ रोते हुए मंत्री से घर बचा लेने की मिन्नतें कीं। महिला ने कहा कि मेरी जमीन नाली में पड़ गई है। मेरा मकान आज टूट रहा है। मेरे पास कोई कागज नहीं है इसलिए मैं उनसे दया की भीख मांगने आई थी। महिला की फरियाद सुनने के बाद मंत्री दयाशंकर सिंह ने भरोसा दिलाया कि परिवार को मकान दिया जाएगा। उन्होंने महिला से यह भी कहा कि किराए पर कोई घर ले लें, जब तक आपको घर नहीं मिलता आपका किराया हम देंगे। मंत्री से फरियाद लगाती महिला और मंत्री के आश्वासन देने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बाद में महिला ने बताया कि कटहल नाले के सुंदरीकरण के चलते उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला है। उन्होंने बताया कि उनकी दो साल की एक छोटी सी बच्ची है। अपने बूढ़े मां-बाप और छोटी सी बच्ची के साथ मैं गुजर-बसर करती हूं। आज लेखपाल गए थे। उन्होंने कहा कि आपका घर टूटेगा। अगर कोई जगह नहीं मिलेगी तो क्या मैं, मेरी बच्ची और बूढ़े मां-बाप सड़क पर रहेंगे।

इस ठंड में हमारा क्या होगा। महिला ने कहा कि इस घर के अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहीं रहने की जगह नहीं है तो मैं फुटपाथ पर अपने मां-बाप और बच्ची को लेकर कैसे रहूंगी। महिला ने कहा कि वह और उसका परिवार करीब 50 साल से उसी घर में रहते हैं। उसका बचपन वहीं पर बीता है।