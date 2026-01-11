Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmantri ji mera ghar bacha do dayashanakar singh a woman fell at dayashankar singh s feet and cried out in ballia
मंत्री जी मेरा घर बचा दो, दयाशंकर सिंह के पैरों पर गिर पड़ी महिला; रो-रोकर लगाई फरियाद

मंत्री जी मेरा घर बचा दो, दयाशंकर सिंह के पैरों पर गिर पड़ी महिला; रो-रोकर लगाई फरियाद

संक्षेप:

महिला ने बताया कि कटहल नाले के सुंदरीकरण के चलते उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला है। उन्होंने बताया कि उनकी दो साल की एक छोटी सी बच्ची है। अपने बूढ़े मां-बाप और छोटी सी बच्ची के साथ वह गुजर-बसर करती हैं। लेखपाल ने कहा है कि आपका घर टूटेगा। 

Jan 11, 2026 03:17 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के बलिया में एक महिला परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पैरों पर गिर कर घर बचा लेने गुहार लगाने लगी। महिला ने हाथ जोड़ रोते हुए मंत्री से घर बचा लेने की मिन्नतें कीं। महिला ने कहा कि मेरी जमीन नाली में पड़ गई है। मेरा मकान आज टूट रहा है। मेरे पास कोई कागज नहीं है इसलिए मैं उनसे दया की भीख मांगने आई थी। महिला की फरियाद सुनने के बाद मंत्री दयाशंकर सिंह ने भरोसा दिलाया कि परिवार को मकान दिया जाएगा। उन्होंने महिला से यह भी कहा कि किराए पर कोई घर ले लें, जब तक आपको घर नहीं मिलता आपका किराया हम देंगे। मंत्री से फरियाद लगाती महिला और मंत्री के आश्वासन देने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बाद में महिला ने बताया कि कटहल नाले के सुंदरीकरण के चलते उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला है। उन्होंने बताया कि उनकी दो साल की एक छोटी सी बच्ची है। अपने बूढ़े मां-बाप और छोटी सी बच्ची के साथ मैं गुजर-बसर करती हूं। आज लेखपाल गए थे। उन्होंने कहा कि आपका घर टूटेगा। अगर कोई जगह नहीं मिलेगी तो क्या मैं, मेरी बच्ची और बूढ़े मां-बाप सड़क पर रहेंगे।

ये भी पढ़ें:VIDEO: आगे-आगे सांसद पीछे-पीछे पुलिस, रोके जाने पर हाइवे पर दौड़ पड़े चंद्रशेखर

इस ठंड में हमारा क्या होगा। महिला ने कहा कि इस घर के अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहीं रहने की जगह नहीं है तो मैं फुटपाथ पर अपने मां-बाप और बच्ची को लेकर कैसे रहूंगी। महिला ने कहा कि वह और उसका परिवार करीब 50 साल से उसी घर में रहते हैं। उसका बचपन वहीं पर बीता है।

ये भी पढ़ें:VIDEO: बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुंह के बल गिरे, सुरक्षा कर्मी रह गए हक्के-बक्के

क्या बोले मंत्री दयाशंकर सिंह

महिला की फरियाद सुनकर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आपके परिवार को घर दिया जाएगा। विकास होगा तो घर तो खाली करना पड़ेगा। एक आदमी के लिए विकास तो नहीं रोका जा सकता। आप किराए पर मकान ले लीजिए। किराया हम दे देंगे। जब तक आपके मकान की व्यवस्था नहीं होगी तब तक किराया हम दे देंगे। मंत्री के इस आश्वासन के बाद पीड़ित महिला ने संतोष जताया। उसने कहा कि वह बस यही चाहती है कि उसके रहने की व्यवस्था हो जाए। उसके पास कोई और जगह नहीं थी। अब भरोसा है कि मेरे रहने की व्यवस्था हो जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Daya Shankar Singh UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |