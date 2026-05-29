25 हजार कमाता था, ब्लैक कॉफी पीने लायक बनाए; रवि किशन के दावे पर मनोज तिवारी की चुटकी

भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में रवि किशन की मजाकिया अंदाज में खिंचाई की। उन्होंने कहा कि जब रवि किशन 25 हजार कमाते थे, तब वह लाखों रुपये चार्ज करते थे और मेरी वजह से ये लोग ब्लैक कॉफी पीने लायक बने।

भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का एक इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। जिसमें वे अपने को-स्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रविकिशन की खिंचाई करते दिख रहे हैं। यूट्यूब पर एक चैनल को दिए इंटरव्यू में मनोज तिवारी से पूछा गया कि रवि किशन ये दावा करते हैं कि सिंगिंग से एक्टिंग में वे आपको लेकर आए हैं। जिस पर मनोज तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो 1996 में एक्टिंग में आया, उनसे पूछो वो कब आए? उन्होने कहा कि जब रवि किशन को 30 दिन का 25 हजार मिला था। तब मैं एक दिन का डेढ़ से दो लाख रूपए लेता था।

'मेरी पहली फिल्म 30 लाख में बनी, 48 करोड़ कमाए' मनोज ने कहा कि मैं उसकी एक्टिंग को चुनौती नहीं दे रहा। लेकिन उस समय की ये बात है। मैं इनको बोलता था कि तुम लोग पैसे चार्ज किया करो। मनोज तिवारी ने कहा कि मैंन एज हीरो पहली फिल्म बनाई वो 30 लाख में बनी, और 48 करोड़ का बिजनेस किया था। हमसे पहले रवि भाई दो फिल्में बनाए। 15 लाख में बनाए तो 12 लाख रुपया आ जाता था, घाटे में रहते थे।

'इन लोगों को ब्लैक कॉफी पीने लायक मैंने बनाया' वहीं ब्लैक कॉफी के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा रवि किशन ने मुझे ब्लैक कॉफी पीना नहीं सिखाया। बल्कि मेरी वजह से ये लोग ब्लैक कॉफी पीने लायक बने। रवि 25 हजार महीने में कमाते थे। अब आप बताइए जो सक्षम होगा, वहीं तो ब्लैक कॉफी पीएगा। जब रवि महीना 2 हजार कमाते थे। तब मैं एक दिन का 1-1.5 लाख रुपए चार्ज करता था। लेकिन ये उस समय की बात है। जब मैं सिनेमा में 80 लाख रुपए लेने लगा। जब रवि किशन कहते-कहते 10 लाख रुपए मांग रहे थे। आज तो रवि का अच्छा टाइम है। लेकिन 2014 तक तो बुरा टाइम ही था।