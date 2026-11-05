वो सनातन विरोधी हैं, क्यों नहीं मथुरा में...अखिलेश के धीरेंद्र शास्त्री पर दिए बयान पर मनोज पांडेय का पलटवार

धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद सियासत गरमा गई है। मंत्री मनोज पांडेय ने अखिलेश को सनातन विरोधी बताते हुए कारसेवकों पर गोली चलवाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने शास्त्री के कार्यक्रम रद्द करने की मांग की थी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। अखिलेश यादव मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनवाने की मांग क्यों नहीं करते? विपक्ष रिजीम चेंज और बांग्लादेश की तरह तख्तापलट की बात करता है। दरअसल, अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के भगवान कृष्ण और भगवान राम के पिता को लेकर दिए गए कथित बयान पर नाराजगी जताई थी।

उन्होंने कहा था कि सच्चे सनातनियों को ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अखिलेश ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में शास्त्री के कार्यक्रम रद्द करने की भी मांग की थी। वहीं, विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने भावावेश में भगवान कृष्ण को उलाहना दिया था। उनका भगवान राम और कृष्ण में भेद करने का कोई इरादा नहीं था। किसी की भावना आहत हुई है तो वह क्षमा मांगते हैं।

धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा था? दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रामकथा के दौरान भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे राम सीधे हैं, जबकि तुम्हारे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। उन्होंने अयोध्या को सीधा और वृंदावन को टेढ़ा बताते हुए कहा कि बांसुरी बजाना खेल है, लेकिन धनुष चलाना खेल नहीं। इस बयान पर ब्रज के संतों और कृष्ण भक्तों ने नाराजगी जताई। विवाद बढ़ने पर शास्त्री ने माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य राम-कृष्ण में भेद करना नहीं था