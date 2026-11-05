Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वो सनातन विरोधी हैं, क्यों नहीं मथुरा में...अखिलेश के धीरेंद्र शास्त्री पर दिए बयान पर मनोज पांडेय का पलटवार

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद सियासत गरमा गई है। मंत्री मनोज पांडेय ने अखिलेश को सनातन विरोधी बताते हुए कारसेवकों पर गोली चलवाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने शास्त्री के कार्यक्रम रद्द करने की मांग की थी।

Manoj Pandey, a cabinet minister in the Yogi government
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। अखिलेश यादव मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनवाने की मांग क्यों नहीं करते? विपक्ष रिजीम चेंज और बांग्लादेश की तरह तख्तापलट की बात करता है। दरअसल, अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के भगवान कृष्ण और भगवान राम के पिता को लेकर दिए गए कथित बयान पर नाराजगी जताई थी।

उन्होंने कहा था कि सच्चे सनातनियों को ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अखिलेश ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में शास्त्री के कार्यक्रम रद्द करने की भी मांग की थी। वहीं, विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने भावावेश में भगवान कृष्ण को उलाहना दिया था। उनका भगवान राम और कृष्ण में भेद करने का कोई इरादा नहीं था। किसी की भावना आहत हुई है तो वह क्षमा मांगते हैं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में लगे बॉयकॉट सपा के पोस्टर, स्वामी प्रसाद के मुद्दे पर अखिलेश की घेराबंदी
ये भी पढ़ें:संख्या नहीं, जीत है सीट का आधार; अखिलेश बोले- हमें रास्ता निकालना आता है

धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा था?

दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रामकथा के दौरान भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे राम सीधे हैं, जबकि तुम्हारे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। उन्होंने अयोध्या को सीधा और वृंदावन को टेढ़ा बताते हुए कहा कि बांसुरी बजाना खेल है, लेकिन धनुष चलाना खेल नहीं। इस बयान पर ब्रज के संतों और कृष्ण भक्तों ने नाराजगी जताई। विवाद बढ़ने पर शास्त्री ने माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य राम-कृष्ण में भेद करना नहीं था

ये भी पढ़ें:'वोकल फॉर लोकल' से मजबूत होगा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संकल्पः सीएम योगी

18 जिलों में अन्नपूर्णा रसोई योजना

वहीं लखनऊ में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द 18 जिलों में पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली रसोई शुरू होगी। मुफ्त राशन में घटतौली की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। कोटेदारों को दीपावली से पहले कमीशन देने की भी बात कही।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsवो सनातन विरोधी;अखिलेश के धीरेंद्र शास्त्री पर दिए बयान पर मनोज पांडेय का पलटवार