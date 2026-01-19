Hindustan Hindi News
Manikarnika Ghat vandalized; picture of Kumbh Mahadev at Vishwanath Temple Dham goes viral, strict action to be taken
मणिकर्णिका पर फैलाया भ्रम; विश्वनाथ मंदिर धाम के कुंभ महादेव की तस्वीर की गई वायरल

संक्षेप:

वाराणसी पुलिस ने मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर को भ्रामक बताया है। पोस्ट की गई तस्वीर कुंभ महादेव मंदिर की है, जो श्रीकाशी विश्वनाथ धाम परिसर में है। एक्स हैंडल पर इसे मणिकर्णिका घाट से जोड़ा गया है।

Jan 19, 2026 10:26 am IST
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण के लिए हो रही तोड़फोड़ को लेकर वायरल हुए वीडियो पर जिला प्रशासन और पुलिस एक्शन में आ चुकी है। प्रकरण में एआई जेनरेटेड वीडियो और तस्वीरें एक्स हैंडल पर पोस्ट करने के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव समेत आठ लोगों पर केस दर्ज करने के बाद पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वाराणसी आकर पूरे मामले पर स्थिति साफ की और विपक्ष को निशाने पर लिया। अब तकनीकी टीम के साथ चौक पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पोस्ट तस्वीर को लेकर विश्वनाथ धाम स्थित कुंभ महादेव मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया गया और जीपीएस वाली तस्वीरें ली गईं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि चौक थाने में दर्ज मुकदमों के क्रम में जांच शुरू कर दी गई है। विभिन्न एक्स हैंडल से पोस्ट की गई मंदिर की तस्वीर भ्रामक है। पोस्ट की गई तस्वीर कुंभ महादेव मंदिर की है, जो श्रीकाशी विश्वनाथ धाम परिसर में है। एक्स हैंडल पर इसे मणिकर्णिका घाट से जोड़ा गया है।

तीन दिन में नोटिस का जवाब मांगा

मणिकर्णिका प्रकरण में एआई जेनरेटेड वीडियो और तस्वीरें एक्स हैंडल पर पोस्ट कर भ्रम फैलाने के आरोप में दर्ज आठ मुकदमों में आरोपी राजनेताओं समेत अन्य एक्स हैंडल यूजरों के नाम से रविवार को नोटिस जारी हुआ। विवेचकों की ओर से जारी नोटिस आरोपियों को रिसीव कराया जाएगा। तीन दिन में उन्हें पक्ष रखने को कहा गया है।

एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि मणिकर्णिका घाट पर काम कर रही कार्यदाई संस्था जीवीएस इंजीनियर्स कंसल्टेंट कंपनी के प्रबंधक मानो की तहरीर पर ‘एक्स’ हैंडल यूजर आशुतोष पोटनिस, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कांग्रेस सांसद पप्पू यादव, हरियाणा के सिरसा की कांग्रेस नेत्री जसविंदर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं अपर नगर आयुक्त की तहरीर पर ‘एक्स’ हैंडल यूजर एस. संदीप देओ, प्रगंया गुप्ता, मनीष सिंह, रितु राठौर पर केस दर्ज किए गए हैं।

इन मुकदमों में दालमंडी चौकी प्रभारी प्रकाश चौहान के पास पप्पू यादव और जसविंदर कौर से जुड़े केस की विवेचना है। जबकि ब्रह्मनाल चौकी प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी के पास संजय सिंह, आशुतोष पोटनिस के मुकदमों की जांच है। वहीं काशीपुरा चौकी प्रभारी प्रणव एवं काशी विश्वनाथ मंदिर चौकी प्रभारी पुष्कर दुबे के पास एस. संदीप देओ, प्रगंया गुप्ता, मनीष सिंह, रितु राठौर से जुड़े केस की विवेचना है। विवेचना अधिकारियों की ओर से सभी आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। एसीपी ने बताया कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस उनको तामिला कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना होगा।

इन आरोपों का देना होगा जवाब

एक्स हैंडल पर पोस्ट किए वीडियो और तस्वीरों के बाबत जवाब देना होगा। नोटिस में कहा गया है कि इन पोस्ट के जरिये विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर घृणा फैली है। सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध कृत्य है। किसी वर्ग विशेष के धर्म का अपमान करने की मंशा से ये पोस्ट हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य करने तथा उपद्रव फैलाने की कोशिश करने की बाबत आरोप हैं।