मणिकर्णिका घाट विवाद: आप सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के पप्पू यादव, जसविंदर समेत 8 पर केस

संक्षेप:

Jan 18, 2026 12:05 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
मणिकर्णिका घाट प्रकरण में शनिवार देर रात चौक थाने में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कांग्रेस से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, हरियाणा के सिरसा की कांग्रेस नेत्री जसविंदर कौर सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर देवी-देवताओं को लेकर एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट और शेयर कर वास्तविक तथ्यों के विपरीत भ्रामक जानकारी फैलाकर आस्थावानों को भ्रमित करने और समाज में आक्रोश पैदा करने तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इसके अलावा घाट के सुंदरीकरण कार्य को लेकर भी गलत सूचनाएं प्रसारित की गईं। यह कार्रवाई अपर नगर आयुक्त संगम लाल और तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले के पेरूनाला थाना क्षेत्र के सेतुराजापुरम निवासी मानो की तहरीर पर की गई। मानो जीवीएस इंजीनियर्स कंसल्टेंट कंपनी के प्रबंधक हैं।

मानो ने तहरीर में बताया कि उनकी कंपनी मणिकर्णिका घाट के सुदृढ़ीकरण और सुंदरीकरण का कार्य 15 नवंबर से कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर घाट पर चल रहे कार्यों को लेकर निराधार, भ्रामक और वास्तविक तथ्यों के विपरीत पोस्ट किए गए। तहरीर पर ‘एक्स’ हैंडल यूजर आशुतोष पोटनिस, आप नेता संजय सिंह, कांग्रेस नेता पप्पू यादव और जसविंदर कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि आशुतोष पोटनिस ने 16 जनवरी की रात इस तरह का पोस्ट किया, जिससे समाज में भ्रम और आक्रोश फैल गया और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जाने लगीं। इसी तरह अपर नगर आयुक्त संगम लाल की तहरीर पर ‘एक्स’ हैंडल यूजर एस. संदीप देओ, प्रज्ञा गुप्ता, मनीष सिंह और रितु राठौर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह है आरोप

तहरीर में कहा गया है कि पोस्ट में भारत सरकार की तुलना विदेशी आक्रांता औरंगजेब से की गई, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ। इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से पोस्ट पर री-कमेंट और री-पोस्ट कर मामले को और भड़काने का प्रयास किया गया। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि प्रकरण की जांच साइबर सेल की मदद से की जा रही है और तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं में केस

मामले में बीएनएस की धारा 196, 298, 299 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन धाराओं में विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर शत्रुता या घृणा फैलाने और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध कार्य करने, किसी वर्ग विशेष के धर्म का अपमान करने की मंशा से पूजा स्थल को क्षति पहुंचाने या उसे अपवित्र करने, किसी वर्ग के धार्मिक विश्वासों का अपमान कर उनकी भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने तथा उपद्रव फैलाने के लिए सार्वजनिक बयान देने जैसे आरोप शामिल हैं।

