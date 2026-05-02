बंदरों जैसा तुम्हारा दिमाग, बकवास करता है: गंदगी देख मंडी सचिव पर भड़के डायरेक्टर

उन्नाव में नवीन मंडी में अव्यवस्थाएं देख मंडी समिति के डायरेक्टर इंद्र विक्रम सिंह का पारा चढ़ गया। सचिव को सरेआम जमकर फटकार लगाई, जिसका एक मिनट 40 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जिसमें वे मंडी सचिव को कहते हैं- बंदरों जैसा तुम्हारा दिमाग है, बकवास करते हो।

लखनऊ-कानपुर हाइवे किनारे बनी नवीन मंडी में अव्यवस्थाएं देख डायरेक्टर इंद्र विक्रम सिंह का पारा चढ़ गया। सचिव को सरेआम जमकर फटकार लगाई, जिसका एक मिनट 40 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल की पुष्टि नहीं करता है। बताया गया है डायरेक्टर नवीन मंडी का शौचालय बंद और आसपास गंदगी देख बिफरे थे। वायरल वीडियो में वह मंडी सचिव से कहते दिख रहे कि शौचालय यूज करने के लिए है। वहां ताला बंद किए हो। महीने में 100 रुपये लेकर सफाई व टेकर की व्यवस्था हो सकती है। मंडी सचिव बताते हैं कि कोई भी व्यापारी सहयोग धनराशि नहीं देता है।

गंदगी देख बिफरे मंडी डायरेक्टर, मंडी सचिव को फटकारा इस जवाब से तमतमाए डायरेक्टर बोलते हैं, तुम असफल और असक्षम व्यक्ति हो। बंदरों जैसा है तुम्हारा दिमाग। मंडी सचिव अपना पक्ष रखते हैं तो डायरेक्टर का पारा और भी चढ़ जाता है। बोलते हैं, इससे होगा क्या? फटकारते हुए कहते हैं, बकवास करता है। डायरेक्टर वहां मौजूद कर्मचारियों और से पूछते हैं, इसके (मंडी सचिव) के बाद कौन है, जिसको चार्ज दिया जा सके। मंडी सचिव से बोलते हैं, घर में रहो। विश्राम करो। साथ ही मौजूद विभागीय अधिकारियों से कहते हैं कि प्रस्ताव बनाकर भेजो। निलंबित न करना।

मंडी सचिव से कहते हैं तुम घर बैठो मंडी सचिव के शारीरिक अक्षमता, मानसिक रूप से स्वस्थ न होने और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण निदेशक द्वारा निर्णय लिया गया। आदेश जारी कर प्रति हमारे पास भेज देना। गलती है तो घर में आराम करो, नहीं शौचालय में चारपाई डालकर रखो। बाहर से ताला बंद कर देता हूं। मंडी सचिव के अधीनस्थ से कहते सुनाई दे रहे हैं कि अब यह चार्ज तुम्हारा हो गया है। शौचालय का ताला तुम्हे खुलवाना है। मंडी सचिव से कहते हैं घर जाओ।