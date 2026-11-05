मंडप में सोच-समझकर बैठना वरना सिर में गोली मार दूंगा, शादी से पहले दूल्हे को मिली हत्या की धमकी
हापुड़ में शादी से कुछ दिन पहले एक युवक को फोन पर मैसेज आया है। मैसेज में दूल्हे को शादी करने पर हत्या की धमकी दी गई थी। इसके बाद से पूरा परिवार दहशत में आ गया है। दूल्हे के पिता ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है।
Hapur News: यूपी के हापुड़ जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की शादी तय हुई। शादी के कुछ दिन पहले ही उसके फोन पर आए मैसेज ने दूल्हे की नींद उड़ा दी। मैसेज पढ़कर परिवार वाले भी दहशत में आ गए। मैसेज करने वाले ने धमकी देते हुए लिखा कि फेरों पर सोच समझकर बैठना नहीं तो सिर में गोली मारकर हत्या कर दूंगा। धमकी मिलने के बाद से युवक और उसका पूरा परिवार भयभीत है। पीड़ित के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गढ़ क्षेत्र निवासी युवक के पिता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तय किया था। 21 नवंबर को बेटे की बारात जानी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले उसके बेटे के फोन पर अंजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने बेटे को शादी करने पर गोली मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर सुरक्षा देने और कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
दुष्कर्म के सजायाफ्ता ने दी हत्या की धमकी
वहीं दूसरे मामले में बुलंदशहर में भी धमकी देने का मामला सामने आया है। जमानत पर बाहर आए एक सजायाफ्ता द्वारा पीड़िता युवती को फैसला न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पीड़िता दहशत में हैं। कोतवाली देहात में एक गांव निवासी पीड़िता युवती ने तहरीर देकर बताया कि उसके माता-पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। 25 जनवरी 2023 को ग्राम भाईपुरा निवासी आरोपी अमजद उर्फ बिल्लू पुत्र इश्तियाक उसके घर में जबरन घुस आया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था।
आरोपी को कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा
न्यायालय द्वारा जनवरी 2025 में आरोपी अमजद उर्फ बिल्लू को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। पीड़िता का आरोप है कि वर्तमान में आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ है। बाहर आने के बाद से ही वह लगातार उस पर फैसले के लिए दबाव बना रहा है तथा आए दिन फोन कर गाली-गलौज व धमकी दे रहा है। आरोप है कि 26 अक्तूबर को आरोपी ने फोन कर उसे जान से मारने और टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार, उसके पास इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। देहात पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि देहात पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।