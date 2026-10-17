कानपुर में 4 साल की बच्ची से दिव्यांग ने रेप किया, बच्ची ने मां को बताया; आरोपी गिरफ्तार

कानपुर के बिल्हौर में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने पड़ोसी अभिषेक उर्फ लंगड़ को गिरफ्तार किया है। घटना 13 अक्टूबर की है। बच्ची के पिता की शिकायत पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

बिल्हौर, संवाददाता: कानपुर में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक दिव्यांग युवक बच्ची को बहलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

चार साल की बच्ची से दिव्यांग से रेप किया पुलिस के मुताबिक, घटना 13 अक्टूबर की देर शाम की है। बच्ची के पिता ने तहरीर में बताया कि उनकी चार साल की बेटी घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अभिषेक उर्फ लंगड़ उसे बहलाकर एकांत में ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची। हालांकि, शुरुआत में परिवार को घटना की पूरी जानकारी नहीं हो सकी।

बच्ची ने मां को बताई पूरी बात परिजनों के अनुसार, अगले दिन बच्ची ने अपनी मां से प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की शिकायत की। मां ने कारण पूछा तो बच्ची ने पड़ोसी अभिषेक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। इसके बाद पिता ने भी बच्ची से जानकारी ली और आरोपी के परिजनों से शिकायत की। आरोप है कि उन्होंने शिकायत को खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने डायल-112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी।