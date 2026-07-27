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जिसकी जली चिता, वो जिंदा घर लौट आया; फिर किसका हुआ अंतिम संस्कार?

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, अजीतमल (औरेया)
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औरैया के अजीतमल में डेढ़ साल से लापता युवक अपने कथित अंतिम संस्कार के तीन दिन बाद जिंदा घर लौट आया। परिजनों ने सड़े-गले अज्ञात शव को उसका मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। युवक के लौटने के बाद पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल अज्ञात शव की वास्तविक पहचान का है।

Kamal Singh returned alive to Auraiya after the police had already conducted his post-mortem and funeral rites
औरेया में जिंदा लौटा कमल सिंह जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया अंतिम संस्कार

औरेया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर अड्डा गांव में शनिवार शाम को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। डेढ़ साल से गायब युवक अपने अंतिम संस्कार के तीन दिन बाद शुद्धिकरण के दौरान जिंदा घर लौटा तो परिजन हैरान रह गए। शोक के माहौल में अचानक खुशी छा गई। मामले की जानकारी लगते ही घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बता दें कि लावारिस मिले शव को भाई का बता तीन दिन पहले ही घरवालों ने अंतिम संस्कार किया था। ऐसे में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस शव को कमल सिंह बताकर परिजनों के सुपुर्द किया गया था, वह किसका था।

फिर किसका हुआ अंतिम संस्कार?

पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे पूर्व विधायक मदन सिंह गौतम के जर्जर होटल के पास एक अज्ञात शव मिला था। शव कई दिन पुराना होने से बुरी तरह सड़ चुका था और चेहरा भी काफी हद तक खराब हो चुका था। ऐसे में शव की पहचान आसान नहीं थी। पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिश कर ही रही थी कि 21 जुलाई को दशरथ सिंह गांव के कुछ लोगों के साथ पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने शव की शिनाख्त छोटे भाई कमल सिंह के रूप में की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। 22 जुलाई को पूरे रीति-रिवाज से परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि शव की शिनाख्त परिजनों द्वारा किए जाने के बाद ही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंपा गया था। संबंधित व्यक्ति के जीवित लौट आने के बाद पूरे मामले की दोबारा जांच की जा रही है।

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पत्नी से पूछताछ में खुलने लगी परतें

पुलिस पूछताछ में कमल सिंह की पत्नी सुनीता ने बताया कि डेढ़ साल पहले ₹2 लाख के लेन-देन विवाद पर पति घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वह 27 जून को नौकरी के लिए नोएडा चली गई। पति की मौत की सूचना पर गांव लौटने पर उसे अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए गए और अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

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घर छोड़ने के बाद कहां-कहां रहा?

कमल सिंह ने पुलिस को बताया कि घर छोड़ने के बाद वह पहले पानीपत में मुर्गी फार्म पर काम करता रहा। ग्वालियर पहुंचकर प्लंबिंग का काम करने लगा। काम के दौरान सीढ़ी से गिरने से उसका पैर टूट गया। नंबर ब्लॉक होने के कारण बात नहीं हो सकी। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि गांव में उसे मृत मान लिया गया है। आगे की जांच जारी है ।

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