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प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को पब्लिक ने चोर समझा; घबराए युवक ने खुद को कमरे में बंद कर गोली से उड़ाया

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हरदोई
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जानकारी के मुताबिक युवक का युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बीच वो लड़की से मिलने पहुंचा। तो लोगों ने चोर समझकर शोर मचा दिया। जिसके बाद वो एक घर में घुसकर गया। और फिर घबराहट  में खुद को गोली मार ली। 

प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को पब्लिक ने चोर समझा; घबराए युवक ने खुद को कमरे में बंद कर गोली से उड़ाया

हरदोई शहर के एक मोहल्ले में शनिवार देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक को मोहल्ले के लोगों ने चोर समझ शोर मचा दिया। इसपर वह एक मकान में घुस गया। बाद में कमरे में खुद को बंद कर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लोगों ने चोर समझा

सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि हरपालपुर थाना क्षेत्र के बरनई चतरखा गांव निवासी 25 वर्षीय नफेदार उर्फ कन्हैया का शहर की एक युवती से करीब तीन माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कुछ समय से तनाव चल रहा था। शनिवार रात करीब दो बजे के बाद कन्हैया युवती से मिलने उसके मोहल्ले में पहुंचा। देर रात युवक को देखकर कुछ लोगों ने उसे चोर समझ लिया और शोर मचा दिया।

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कमरे में खुद को गोली से उड़ाया, इलाज के दौरान मौत

लोगों को आता देख युवक भागकर पास के एक मकान में घुस गया। और कमरे में खुद को बंद कर लिया। मोहल्ले के लोगों ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन इसी दौरान कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। तभी गश्त कर रही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। किसी तरह दरवाजा खोल पुलिस अंदर पहुंची तो युवक खून से लथपथ पड़ा था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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CCTV खंगाल रही पुलिस, जांच में जुटी

पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक युवती पर शादी का दबाव बना रहा था। युवती ने इस संबंध में अपने परिजनों को जानकारी दे दी। इसके बाद परिवार उसकी निगरानी कर रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि कन्हैया अक्सर अपने साथ तमंचा रखता था। घटना के समय भी वह तमंचा लेकर पहुंचा था। पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर सील कर दिया है।

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