Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिससे बंधवाता था राखी, उसी के AI से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए, पुलिस ने दबोचा

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, मथुरा
share

मथुरा में इंस्टाग्राम आईडी बनाकर एआई तकनीकी से युवती के अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने के मामले में वांछित युवक को पुलिस को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़की से राखी बंधवाता था। और मुहंबोली बहन मानता था।

जिससे बंधवाता था राखी, उसी के AI से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए, पुलिस ने दबोचा

मथुरा में थाना साइबर पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी बनाकर एआई तकनीकी से युवती के अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने के मामले में वांछित युवक को एक्सप्रेस वे लिंक रोड पर हैलीपेड के समीप से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से फोटो वायरल करने में प्रयुक्त मोबाइल बरामद कर चालान किया है। बताते चलें कि एक स्कूल संचालक ने पांच मई को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी बेटी की अश्लील फोटो को एआई तकनीकी से बना कर नये नये नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाकर वायरल कर दिया है। इससे बहुत बदनामी हो रही है तो बेटी का भी बुरा हाल है।

AI से फोटो-वीडियो बनाकर वायरल किए

साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक रफत मजीद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आाधर पर मुकदमा दर्ज कर इलेक्ट्रोनिक्स साक्ष्य की जांच करते हुए फोटो वायरल करने वाले आरोपी को चिन्हित कर उसकी तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी निरीक्षक साइबर रफत मजीद ने बताया कि गुरुवार रात करीब सवा 10 बजे निरीक्षक राजकुमार साइबर टीम के साथ वांछितों की तलाश में गश्त पर थे। तभी पुलिस टीम ने लोकेशन ट्रेस कर यमुना एक्सप्रेस वे लिंक रोड पर हैलीपेड के पास चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक द्वारकेश पुरम, त्रिवेणी कॉम्लैक्स, गोवर्धन रोड, बाकलपुर निवासी गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पुलिस टीम ने फोटो वाइरल करने में प्रयुक्त मोबाइल बरामद कर चालान किया है।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:तुम्हारे लिए मैंने .., लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की छात्रा से अश्लील डिमांड
ये भी पढ़ें:विधवा भाभी को देवर ने भेजे अश्लील मैसेज, प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए शर्मनाक हरकत

आरोपी बंधवाता था युवती से राखी

हाईवे क्षेत्र के स्कूल संचालक की बेटी की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर एआई तकनीक के जरिए अश्लील फोटो और वीडियो बना वायरल करने वाला आरोपी युवती को बहन मानता था। प्रभारी निरीक्षक रफत मजीद ने बताया कि युवती भी उसे राखी बांधती थी। इसके बावजूद भी शातिर ने रिश्ते की मर्यादा को शर्मसार करते हुए ऐसा घृणित कृत्य किया। युवक ने पूछताछ में बताया कि युवती के पिता से कहासुनी होने के बाद उसने एआई तकनीकी से मुंहबोली बहन के साथ ही उसके पिता का एक शिक्षिका के साथ एआई तकनीकी फोटो-वीडियो बना कर वायरल किया।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।