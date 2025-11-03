रवि किशन को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस के पकड़ते ही गिड़गिड़ाने लगा आरोपी

संक्षेप: यूपी में भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े जाने के बाद वह माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा। छताछ में पता चला कि वह पंजाब में रहता है और कपड़ा धुलने का काम करता है।

भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सांसद के निजी सचिव के फोन पर धमकी दी गई थी। निजी सचिव ने रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि वह पंजाब में रहता है और कपड़ा धुलने का काम करता है। वह कभी बिहार गया ही नहीं है। पकड़े जाने के बाद वह माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब प्रांत के लुधियाना के फतेहगढ़ मुहल्ला बग्गा कला निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई। उसने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फ़ोन कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही धमकी दी थी कि सांसद रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए वह उन्हें गोली मार देगा। इस पर निजी सचिव ने कहा था कि सांसद ने कभी किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। इतना सुनते ही आरोपी अजय भड़क उठा और सांसद और उनके सचिव दोनों को गालियां देने लगा। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा।

श्रीराम और राम मंदिर को लेकर कई आपत्तिजनक शब्द कहे आरोपी ने भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर कई आपत्तिजनक शब्द कहे। पुलिस ने बताया कि सांसद को धमकी देने वाले युवक ने अपने को बिहार के आरा जिले का बताया था, लेकिन जांच में पता चला है कि वह कभी बिहार गया ही नहीं है। पुलिस के पकड़े जाने के बाद वह माफी मांगने लगा। पुलिस से कहने लगा कि वह मेहनत-मजदूरी करके जीवनयापन करता है। नशे में उससे गलती हो गई, माफी कर दिया जाए।