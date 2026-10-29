मशहूर अभिनेता के बंगले को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, 12वीं पास ने बना डाली पांच लाख फर्जी ई-मेल आईडी

मुंबई के मशहूर अभिनेता के बंगले को उड़ाने की धमकी देने वाले अंकित शंखवार को यूपी एटीएस ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि अंकित ने 2021 से अब तक पांच लाख फर्जी ई-मेल आईडी भी बनाई हैं।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी एटीएस ने संदिग्ध ई-मेल आईडी से मुंबई में एक मशहूर अभिनेता के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में कानपुर से आरोपी अंकित शंखवार को गिरफ्तार किया है। अंकित की बनाई अन्य फर्जी ई-मेल आईडी से पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ के दिल्ली एनसीआर में प्रस्तावित शो और कई स्कूलों व प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थीं।

एटीएस के अनुसार बुधवार को पकड़े गए आरोपी अंकित ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने ई-मेल आईडी simenbriones9265@gmail.com को बांग्लादेशी नागरिक अलामीन इस्लाम को भेजी थी, जिसका इस्तेमाल दिनांक 12 अक्तूबर को नोएडा के विभिन्न स्कूल व अन्य जगहों पर धमकी भरे ई-मेल भेजने में किया गया था। इसके अलावा ई-मेल आईडी smithjohnson6889@gmail.com भी उसे भेजी थी, जिससे 23 अक्तूबर को मुंबई में रहने वाले एक मशहूर अभिनेता के बंगले को उड़ाने की धमकी दी गई है। पूरे मामले को लेकर और गहनता से छानबीन की जा रही है। एटीएस ने गुरुवार को उसे लखनऊ की कोर्ट में पेश किया। आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी।

अंकित शंखवार ने 12वीं तक की है पढ़ाई एटीएस के अनुसार 12वीं कक्षा तक पढ़े आरोपी अंकित ने 2021 से अब तक वाईफाई और प्रॉक्सी नेटवर्क का प्रयोग कर फर्जी पहचान से पांच लाख से अधिक फर्जी ई-मेल आईडी बनाई हैं। उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे संदिग्ध आतंकियों और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों को बड़ी संख्या में ई-मेल आईडी बेची हैं और इनके बदले क्रिप्टा करेंसी में मोटी रकम वसूल चुका है। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि गौतमबुद्धनगर, दिल्ली तथा गुरुग्राम (हरियाणा) के विभिन्न स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजे जा रहे थे। इनमें खालिस्तान नेशनल आर्मी बब्बर खालसा की ओर से बम धमकों की धमकियां दी जा रही थीं। विभिन्न स्कूलों के अलावा अभिनेता के बंगले, पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ के प्रस्तावित शो में धमाके की धमकियां जिन दो ई-मेल आईडी से दी गई थीं, उनके तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि उसका एक्सेस कानपुर नगर में है।

कानपुर से गिरफ्तार हुआ अंकित शंखवार एटीएस ने जाल बिछाकर बुधवार को मास्टरमाइंड अंकित शंखवार को कानपुर नगर के सकरापुर देहली सुजानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने आरोपी के मोबाइल फोन व लैपटाप की छानबीन की, जिसमें कई एक्सेल फाइल व क्रिप्टो वालेट मिला। लैपटाप में मिलर एक्सेल फाइलों में लगभग पांच लाख ई-मेल आईडी मिलीं, जो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग कर बनाई गई थीं। आरोपी अंकित ने पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 2021 से फर्जी ई-मेल आईडी बना रहा है।

इन ई-मेल आईडी से दी गई थीं धमकियां एटीएस के अनुसार आरोपी अंकित के लैपटाप में ई-मेल आईडी simenbriones9265@gmail.com मिली, जिसका उपयोग गुरुग्राम, दिल्ली और गौतमबुद्धनगर के स्कूलों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अन्य ई-मेल आईडी smithjohnson6889@gmail.com भी मिली, जिससे 23 अक्तूबर को मुंबई मेयर ऑफिस को ई-मेल कर अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

फेसबुक के जरिए बेचता था ई-मेल आईडी एटीएस के अनुसार आरोपी अंकित फर्जी ई-मेल आईडी को फेसबुक पर बाई एंड सेल ग्रुपों से जुड़कर बेचता और खरीदता था। इन्हीं ग्रुप के माध्यम से वह पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, एजिप्ट समेत अन्य देशों के व्यक्तियों से भी जुड़ गया था। आरोपी छद्म ई-मेल आईडी एक एक्सेल शीट में रखता था, जिसमें पासवर्ड, रिकवरी मेल व टू फैक्टर अथेंटीकेशन कोड दर्ज सेव रहता था और एक्सल शीट को दूसरे लोगों को भेजता था। टू-वे अथेंटीकेशन को बाईपास किया जाता था। आरोपी ई-मेल के बदले क्रिप्टो करेंसी बाईनेंस क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से लेता था।