मशहूर अभिनेता के बंगले को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, 12वीं पास ने बना डाली पांच लाख फर्जी ई-मेल आईडी
मुंबई के मशहूर अभिनेता के बंगले को उड़ाने की धमकी देने वाले अंकित शंखवार को यूपी एटीएस ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि अंकित ने 2021 से अब तक पांच लाख फर्जी ई-मेल आईडी भी बनाई हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी एटीएस ने संदिग्ध ई-मेल आईडी से मुंबई में एक मशहूर अभिनेता के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में कानपुर से आरोपी अंकित शंखवार को गिरफ्तार किया है। अंकित की बनाई अन्य फर्जी ई-मेल आईडी से पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ के दिल्ली एनसीआर में प्रस्तावित शो और कई स्कूलों व प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थीं।
एटीएस के अनुसार बुधवार को पकड़े गए आरोपी अंकित ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने ई-मेल आईडी simenbriones9265@gmail.com को बांग्लादेशी नागरिक अलामीन इस्लाम को भेजी थी, जिसका इस्तेमाल दिनांक 12 अक्तूबर को नोएडा के विभिन्न स्कूल व अन्य जगहों पर धमकी भरे ई-मेल भेजने में किया गया था। इसके अलावा ई-मेल आईडी smithjohnson6889@gmail.com भी उसे भेजी थी, जिससे 23 अक्तूबर को मुंबई में रहने वाले एक मशहूर अभिनेता के बंगले को उड़ाने की धमकी दी गई है। पूरे मामले को लेकर और गहनता से छानबीन की जा रही है। एटीएस ने गुरुवार को उसे लखनऊ की कोर्ट में पेश किया। आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी।
अंकित शंखवार ने 12वीं तक की है पढ़ाई
एटीएस के अनुसार 12वीं कक्षा तक पढ़े आरोपी अंकित ने 2021 से अब तक वाईफाई और प्रॉक्सी नेटवर्क का प्रयोग कर फर्जी पहचान से पांच लाख से अधिक फर्जी ई-मेल आईडी बनाई हैं। उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे संदिग्ध आतंकियों और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों को बड़ी संख्या में ई-मेल आईडी बेची हैं और इनके बदले क्रिप्टा करेंसी में मोटी रकम वसूल चुका है। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि गौतमबुद्धनगर, दिल्ली तथा गुरुग्राम (हरियाणा) के विभिन्न स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजे जा रहे थे। इनमें खालिस्तान नेशनल आर्मी बब्बर खालसा की ओर से बम धमकों की धमकियां दी जा रही थीं। विभिन्न स्कूलों के अलावा अभिनेता के बंगले, पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ के प्रस्तावित शो में धमाके की धमकियां जिन दो ई-मेल आईडी से दी गई थीं, उनके तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि उसका एक्सेस कानपुर नगर में है।
कानपुर से गिरफ्तार हुआ अंकित शंखवार
एटीएस ने जाल बिछाकर बुधवार को मास्टरमाइंड अंकित शंखवार को कानपुर नगर के सकरापुर देहली सुजानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने आरोपी के मोबाइल फोन व लैपटाप की छानबीन की, जिसमें कई एक्सेल फाइल व क्रिप्टो वालेट मिला। लैपटाप में मिलर एक्सेल फाइलों में लगभग पांच लाख ई-मेल आईडी मिलीं, जो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग कर बनाई गई थीं। आरोपी अंकित ने पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 2021 से फर्जी ई-मेल आईडी बना रहा है।
इन ई-मेल आईडी से दी गई थीं धमकियां
एटीएस के अनुसार आरोपी अंकित के लैपटाप में ई-मेल आईडी simenbriones9265@gmail.com मिली, जिसका उपयोग गुरुग्राम, दिल्ली और गौतमबुद्धनगर के स्कूलों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अन्य ई-मेल आईडी smithjohnson6889@gmail.com भी मिली, जिससे 23 अक्तूबर को मुंबई मेयर ऑफिस को ई-मेल कर अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।
फेसबुक के जरिए बेचता था ई-मेल आईडी
एटीएस के अनुसार आरोपी अंकित फर्जी ई-मेल आईडी को फेसबुक पर बाई एंड सेल ग्रुपों से जुड़कर बेचता और खरीदता था। इन्हीं ग्रुप के माध्यम से वह पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, एजिप्ट समेत अन्य देशों के व्यक्तियों से भी जुड़ गया था। आरोपी छद्म ई-मेल आईडी एक एक्सेल शीट में रखता था, जिसमें पासवर्ड, रिकवरी मेल व टू फैक्टर अथेंटीकेशन कोड दर्ज सेव रहता था और एक्सल शीट को दूसरे लोगों को भेजता था। टू-वे अथेंटीकेशन को बाईपास किया जाता था। आरोपी ई-मेल के बदले क्रिप्टो करेंसी बाईनेंस क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से लेता था।
बांग्लादेशी अलामीनइस्लाम ने भेजे थे 6000 यूएसडीटी
एटीएस के अनुसार अंकित ने पूछताछ में स्वीकार किया कि फेसबुक व व्हाट्सअप के माध्यम से वह बांग्लादेशी नागरिक अलामीनइस्लाम उर्फ अलामीन से जुड़ा था, जिसने छद्म ई-मेल आईडी उपलब्ध कराने को कहा और बदले में उसे 6000 यूएसडीटी (क्रिप्टो करेंसी) का भुगतान किया था। भारतीय मुद्रा में लगभग छह लाख रुपये। एटीएस की जांच में ई-मेल आईडी-simenbriones9265@gmail.com तथा smithjohnson6889@gmail.com को बांग्लादेशी नागरिक अलामीनइस्लाम को भेजने के साक्ष्य मिले हैं। दोनों ई-मेल आईडी का पासवर्ड, रिकवरी मेल व अन्य विवरण एक्सेल सीट में अलामीनइस्लाम को व्हाट्सअप पर भेजा गया था। अंकित व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, टर्की, यूएसए व अन्य देशों के नंबरों से जुड़ा था और बड़ी संख्या में यूएसडीटी के ट्रांजेक्शन भी पाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।