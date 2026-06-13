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मुस्लिम युवती से लव मैरिज करने वाले युवक पर धर्मांतरण का दबाव, पत्नी बोली- जबरन नमाज पढ़ाई

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, उन्नाव
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उन्नाव में मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह करने वाले हिंदू युवक पर धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। विरोध करने पर दंपति से मारपीट की गई। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है। मामले का वीडियो भी जांच के दायरे में है।

मुस्लिम युवती से लव मैरिज करने वाले युवक पर धर्मांतरण का दबाव, पत्नी बोली- जबरन नमाज पढ़ाई

उन्नाव जिले में प्रेम विवाह के बाद एक हिंदू युवक पर कथित रूप से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम युवती से शादी करने वाले युवक को युवती के कुछ रिश्तेदार जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। विरोध करने पर दंपति के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी मर्जी से एक हिंदू युवक से प्रेम विवाह किया है।

पति को जबरन नमाज पढ़ाई, धर्म अपनाने का दबाव बनाया

विवाह के बाद उसके कुछ रिश्तेदार इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रहे हैं। युवती का आरोप है कि उसके मामा के लड़के और अन्य परिजन उसके पति पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के अनुसार, नबी आलम, रौनक, नबी शेर और शब्बर समेत अन्य लोगों ने उसके पति को जबरन मस्जिद ले जाने का प्रयास किया। आरोप है कि वहां उसे नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के लिए कहा गया। जब युवक ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची युवती को भी पीटा गया, जिससे उसके पैर में चोट आई। युवक भी इस घटना में घायल हुआ है।

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जान से मारने की धमकी भी दी

युवती ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपितों ने दंपति को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद दोनों ने पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दंपति का मेडिकल परीक्षण कराया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सदर इंस्पेक्टर चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि नबी आलम, रौनक, नबी शेर पुत्रगण आशिक तथा शब्बर पुत्र सादिक अली निवासी उम्मीदों का शहर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीन आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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वीडियो होने का भी दावा

इस मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि पीड़िता ने पूरी घटना का वीडियो होने का दावा किया है। पुलिस अब वीडियो की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि वीडियो और अन्य साक्ष्यों से आरोपों की पुष्टि होती है तो मामले में और धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

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