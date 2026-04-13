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जलती चिता से उपले निकाल हुक्के में भरी चिलम, अब ऐक्शन में पुलिस; 4 गिरफ्तार

Apr 13, 2026 08:30 am ISTAjay Singh संवाददाता, हापुड़
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शुक्रवार को महिला की मौत हुई थी। गांव के लोगों और परिवार ने विधि-विधान से गांव स्थित श्मशान में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार और गांव के लोग घरों को लौट आए थे। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। जिसमें एक युवक जलती चिता के उपलों से हुक्का भरता नजर आया।

जलती चिता से उपले निकाल हुक्के में भरी चिलम, अब ऐक्शन में पुलिस; 4 गिरफ्तार

UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। यहां कुछ असमाजिक तत्वों ने श्मशान को भी नशे का अड्डा बना लिया है। हाफिजपुर क्षेत्र के गांव महमूदपुर स्थित एक श्मशान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक जलती चिता से उपलों को निकालता है और उसकी राख और उपलों से हुक्का भरता है। उसके साथ में तीन युवक और भी हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। शिकायत पर पुलिस भी ऐक्शन में आ गई है। वायरल वीडियो में दिख रहे सभी चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

गांव महमूदपुर निवासी बोबी के फूफा जोगिंदर सिंह की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी 75 वर्षीय मुन्नी देवी भतीजे बोबी के साथ गांव महमूदपुर में रह रही थी। शुक्रवार को बोबी की बुआ की मौत हो गई। गांव के लोगों और परिवार ने विधि-विधान से गांव स्थित श्मशान में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार और गांव के लोग घरों को लौट आए थे। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। जिसमें एक युवक जलती चिता के पास जाता है।

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लकड़ी की मदद से उपलों को बाहर निकालता है। लकड़ी की मदद से उपलों को तोड़ता है और हुक्के में चिता की राख को भर रहा है। उसके तीन साथी भी श्मशान में पहुंच जाते हैं। चारों युवक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। जब गांव के लोगों और मृतका के परिजन को इसका पता लगा तो आनन फानन में मौके पर पहुंचे। आरोपियों के मिलने के संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी हाफिजपुर प्रवीन कुमार ने बताया वायरल वीडियो की जांच कराई गई। गांव महमूदपुर निवासी अभिषेक, विनीत, आरिफ और मोइन के नाम सामने आए। चारों आरोपियों के मकान श्मशान के पास ही हैं। शनिवार शाम ही अभिषेक को हिरासत में ले लिया गया था। उसके पास से हुक्का बरामद कर लिया गया था। बाकि तीन आरोपियों को भी रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

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क्या बोली पुलिस

हाफिजपुर थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया गांव महमूदपुर निवासी मुन्नी देवी का स्वर्गवास होने के बाद परिवार और ग्रामीणों ने गांव में ही स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया था। जिसके बाद ग्रामीण व परिवार के लोग अपने-अपने घर को आ गए थे। कुछ देर बाद गांव के ही अभिषेक, विनीत, आरिफ व मोइन ने शमशान घाट में पहुंचकर जलती हुई चिता से उपलों को निकाल लिया और उसकी राख से चिलम भर ली थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस गांव में पहुंची और चारों युवकों की जानकारी की। पुलिस टीम गांव में चारों युवकों के घर भी पहुंची थी। लेकिन चारों युवक अपने घरों से फरार हो चुके थे। शनिवार शाम पुलिस ने एक आरोपी अभिषेक को पकड़ लिया था। रविवार को पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों विनीत, आरिफ और मोइन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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