जलती चिता से उपले निकाल हुक्के में भरी चिलम, अब ऐक्शन में पुलिस; 4 गिरफ्तार

शुक्रवार को महिला की मौत हुई थी। गांव के लोगों और परिवार ने विधि-विधान से गांव स्थित श्मशान में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार और गांव के लोग घरों को लौट आए थे। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। जिसमें एक युवक जलती चिता के उपलों से हुक्का भरता नजर आया।

UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। यहां कुछ असमाजिक तत्वों ने श्मशान को भी नशे का अड्डा बना लिया है। हाफिजपुर क्षेत्र के गांव महमूदपुर स्थित एक श्मशान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक जलती चिता से उपलों को निकालता है और उसकी राख और उपलों से हुक्का भरता है। उसके साथ में तीन युवक और भी हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। शिकायत पर पुलिस भी ऐक्शन में आ गई है। वायरल वीडियो में दिख रहे सभी चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

गांव महमूदपुर निवासी बोबी के फूफा जोगिंदर सिंह की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी 75 वर्षीय मुन्नी देवी भतीजे बोबी के साथ गांव महमूदपुर में रह रही थी। शुक्रवार को बोबी की बुआ की मौत हो गई। गांव के लोगों और परिवार ने विधि-विधान से गांव स्थित श्मशान में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार और गांव के लोग घरों को लौट आए थे। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। जिसमें एक युवक जलती चिता के पास जाता है।

लकड़ी की मदद से उपलों को बाहर निकालता है। लकड़ी की मदद से उपलों को तोड़ता है और हुक्के में चिता की राख को भर रहा है। उसके तीन साथी भी श्मशान में पहुंच जाते हैं। चारों युवक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। जब गांव के लोगों और मृतका के परिजन को इसका पता लगा तो आनन फानन में मौके पर पहुंचे। आरोपियों के मिलने के संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी हाफिजपुर प्रवीन कुमार ने बताया वायरल वीडियो की जांच कराई गई। गांव महमूदपुर निवासी अभिषेक, विनीत, आरिफ और मोइन के नाम सामने आए। चारों आरोपियों के मकान श्मशान के पास ही हैं। शनिवार शाम ही अभिषेक को हिरासत में ले लिया गया था। उसके पास से हुक्का बरामद कर लिया गया था। बाकि तीन आरोपियों को भी रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।