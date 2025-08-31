man who did love marriage with his sister planned to convert his entire family by brainwashing them पूरे परिवार का ब्रेनवॉश कर धर्मांतरण की चाल, बहन से लव मैरिज करने वाले की साजिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि एक मुस्लिम युवक बहन को बहकाकर 2006 में भगा ले गया था। 5 साल बाद बहन अचानक लौट आई। उसने कहा कि युवक से उसका कोई संबंध नहीं है। वह मुंबई में रहकर सिलाई का काम सीख रही थी। मां के कहने पर पिता ने उसे घर में रख लिया। आज भी बहन हम लोगों के साथ अविवाहिता की तरह ही रहती है।

Ajay Singh शिवम सिंह, गोरखपुरSun, 31 Aug 2025 10:06 AM
पूरे परिवार का ब्रेनवॉश कर धर्मांतरण की चाल, बहन से लव मैरिज करने वाले की साजिश

यूपी के गोरखपुर के कोतवाली इलाके में रहने वाले एक व्यापारी के पूरे परिवार का ब्रेनवॉश कर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। व्यापारी की बहन से 2006 में प्रेम विवाह करने वाले युवक पर साजिश रचने का आरोप है। हालांकि, शादी के पांच वर्ष बाद ही बहन खुद की गलती की माफी मांगते हुए घर लौट आई थी और तभी से वह मां व भाई के परिवार के साथ अविवाहिता की तरह रह रही थी। अब जब परिवार के लोग दूसरे धर्म को सही ठहराते हुए बेटी को भी संपत्ति देने की दलील देने लगे तो भाई ने खुद से तहकीकात कर पूरे मामले की जानकारी की है।

पीड़ित ने पूरे प्रकरण की शिकायत सीएम से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीएम के विशेष कार्याधिकारी एनके एस चौहान ने एसएसपी को जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। खबर है कि सीओ कोतवाली को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है।

कोतवाली इलाके में रहने वाले पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि पिता की मौत हो चुकी है। परिवार में छोटा भाई, उसकी पत्नी, बच्चे के अलावा मैं, पत्नी, बच्चे व 70 वर्षीय बुजुर्ग मां रहते हैं। भाई अपने परिवार के साथ विदेश में रहता है। पिता सरकारी नौकरी के साथ ही व्यापार करते थे, जिसे अब मैं करता हूं।

अलीनगर का रहने वाला मुस्लिम युवक बहन को बहकाकर 2006 में भगा ले गया था। पांच वर्ष बाद बहन अचानक लौट आई और उसने बताया कि युवक से उसका कोई संबंध नहीं है और वह मुंबई में रहकर सिलाई का काम सीख रही थी। मां के कहने पर पिता ने उसे घर में रख लिया। आज भी बहन हम लोगों के साथ अविवाहिता की तरह ही रहती है।

जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं

पीड़ित के मुताबिक, दस अगस्त को उसने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। तब पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी की थी। पुलिस ने बताया था कि जमीन हड़पने की साजिश की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई।

मुंबई में निकाह किया था, दो बच्चे भी हैं

जुलाई में पता चला कि बहन और युवक का आज भी मिलना जारी है। कुछ लोगों से संपर्क करने पर पता चला कि बहन जब घर से गई थी, तभी मुंबई में निकाह कर लिया था। दोनों के दो बच्चे भी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य भी है। अब मां, पत्नी, बहन, बच्चे सभी का उसने ब्रेनवॉश कर लिया है और पूरा परिवार खुद के साथ मुझपर पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। व्यापारी का आरोप है कि बहन को जाल में फंसाकर पूरे परिवार का ब्रेनवॉश कर दिया गया है। आरोपित झांसे में लेकर पूरी संपत्ति को हड़पना चाहता हैं।

सुरक्षा से जुड़े अफसर पर भी लग चुका है आरोप

बीती मई में एक बैंक अफसर ने सुरक्षा से जुड़े एक अफसर पर परिवार के धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। आरोप था कि पत्नी अफसर के संपर्क हैं और धर्म परिवर्तन करना चाहती है। बेटे को भी बहकावे में ले लिया है। इस शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो अफसर का गोरखपुर से तबादला कर दिया गया। इस प्रकरण की जांच में कई साक्ष्य भी मिले थे, लेकिन अफसर के तबादले की वजह से सभी का सत्यापन नहीं हो पाया। महिला ने भी दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, जिसे आधार बनाकर अफसर बच गया। हालांकि, इस प्रकरण की जांच अब भी जारी है।

