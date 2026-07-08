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AI से गंदे वीडियो-फोटो बनाने वाले का खुलासा, अपने घर की महिलाओं- लड़कियों को भी नहीं बख्शा

By Ajay Singh
कार्यालय संवाददाता, एटा
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आरोपी के दो मोबाइलों में हजारों अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं। उसने एक 5 साल की एक बच्ची से रेप करने का अपराध भी कुबूल किया है। इस शख्स से जुड़ा एक और घिनौना खुलासा हुआ है। उसने एआई से अश्लील फोटो और वीडियो बनाने में अपने घर की महिलाओं और लड़कियों को भी नहीं छोड़ा।

AI से गंदे वीडियो-फोटो बनाने वाले का खुलासा, अपने घर की महिलाओं- लड़कियों को भी नहीं बख्शा

Man arrested for making obscene photos and videos using AI : उत्तर प्रदेश के एटा में मंगलवार को पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो एआई (आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस) के इस्तेमाल से बच्चियों के अश्लील फोटो, वीडियो बनाता था। उसकी लगातार दूषित हरकतों पर एनसीआरपी पोर्टल ने ये जानकारी डीजीपी को भेजी। इस आधार पर साइबर थाने ने जांच कर आरोपी को पकड़ा। उससे बरामद दो मोबाइलों में हजारों अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं। यही नहीं उसने एक बच्ची से 9 महीने पहले रेप की घटना भी कुबूल की है। इस शख्स से जुड़ा एक और घिनौना खुलासा बुधवार को हुआ। वो ये कि उसने एआई से अश्लील फोटो और वीडियो बनाने में अपने घर की महिलाओं और लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। खींचे गए फोटो में बड़ी संख्या में उनके भी चित्र हैं। जानकारों की मानें तो मोहल्ले की अधिकांश महिलाओं के फोटो खींच लिए थे। बस इतनी गनीमत रही कि इनको वायरल नहीं किया। आरोपी को बुधवार को जेल भेज दिया गया।

जलेसर के मोहल्ला बाजार कलां निवासी मुदित गुप्ता ने घर परिवार और रिश्तेदारी की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। कुछ दिन पहले नजदीकी रिश्ते की बहन उसके घर आई थी। उसके फोटो घर में ही खींच लिए। इनको भी मॉर्फ करके अपने पास रख लिया। पुलिस का दावा है कि दुकान के बाद जब वह घर लौटता तो रोजाना कमरा बंदकर चार घंटे तक यही काम करता था। पुलिस ने जब मोबाइल फोन को चेक किया तो पता चला कि वह मानसिक रूप से इन्हें देखने का आदी हो गया था। जो फोटो थे उनमें बड़ी संख्या में घर परिवार की महिलाएं और रिश्तेदारी की महिलाओं के फोटो है। आरोपी ये काम रोजाना करता था।

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उसने पांच साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने उस बच्ची की शिनाख्त कर ली है। अभी घटना के बारे में बच्ची के परिवारीजनों को नहीं बताया गया है। पुलिस उस बच्ची के परिवारीजनों को जल्द ही इस घटना के बारे में बताएगी। बच्ची का परीक्षण कर बयान भी दर्ज किए जाएंगे। मालूम हो कि जलेसर का घुंघरू घंटी कारोबारी एआई के जरिए बच्चियों, महिलाओं के हजारों अश्लील फोटो बना लिए थे। लगातार इस तरह की हो रही घिनौनी हरकत की जानकारी गूगल के जरिए पुलिस तक पहुंची। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर घटना का खुलासा किया था।

बच्ची से रेप का सबूत मोबाइल में मिला

आरोपी ने करीब नौ महीने पहले पांच साल की एक बच्ची से दुष्कर्म भी किया था। इसका सबूत भी मोबाइल में मिला। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घटना को कुबूल किया है। बच्ची के घरवालों को भनक नहीं लग सकी है। पुलिस अभी और सबूत जुटा रही है। बच्ची के भी बयान दर्ज कराए जाएंगे।

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11 अलग-अलग ई-मेल आईडी करता था प्रयोग

एएसपी क्राइम ने बताया कि आरोपी 11 ई-मेल आईडी प्रयोग करता था। उसने अलग-अलग नाम से ई-मेल आईडी बना रखी थीं। बताया कि घटना के समय दो शर्ट पहनी थीं उसे भी बरामद कर डिजिटल साक्ष्य से मिलान किया गया। मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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