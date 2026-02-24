शादीशुदा प्रेमिका के घर प्रेमी का तांडव, पेट्रोल छिड़क लगाई आग, खुद जिंदा जला; महिला की हालत गंभीर

26 वर्षीय युवक एक हार्डवेयर कारखाने में नौकरी करता था। इस दौरान उसकी मुलाकात कारखाना मालिक की पत्नी से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां हो गईं। दोनों के संबंधों की भनक कारखाना मालिक को भी लग गई। उसने दो साल पहले युवक को नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद भी दोनों का मिलना-जुलना चलता रहा।

यूपी के अलीगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के तुर्कमानगेट में शादीशुदा प्रेमिका के घर की तीसरी मंजिल पर पेट्रोल छिड़ककर प्रेमी ने आग लगा दी। जिसमें जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान प्रेमी युवक की मौत हो गई जबकि गंभीर हालत में महिला को दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, हड़्डी गोदाम क्षेत्र के रहने वाले 26 वर्षीय युवक तुर्कमान गेट क्षेत्र के एक हार्डवेयर कारखाने में नौकरी करता था। इस दौरान उसकी मुलाकात कारखाना मालिक की पत्नी से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां हो गईं। दोनों के संबंधों की भनक कारखाना मालिक को भी लग गई। इस पर उसने दो साल पहले युवक को नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद भी दोनों का मिलना-जुलना चलता रहा। सोमवार शाम घर से करीब 50 मीटर दूर मस्जिद में कारखाना मालिक नमाज पढ़ने गया था। उसके दोनों बेटे घर के बाहर खेल रहे थे। पत्नी तीसरी मंजिल पर बर्तन साफ कर रही थी। तभी युवक हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर घर में घुस गया। उसने अंदर से मैनगेट बंद कर लिया।

इस दौरान तक किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही घर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। थोड़े ही समय में आग की लपटें उठती देखीं। घर की तीसरी मंजिल पर दो लोगों को आग में जलता देख पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मेनगेट अंदर से बंद था। दोनों को बचाने का कोई और उपाय नहीं सूझा तो कुछ लोग पड़ोस की छत से घर के अंदर घुस गए। इसी दौरान महिला का पति भी घर आ गया। वह यह सब देखकर हैरान रह गया।

जैसे-तैसे दोनों को बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में दोनों को मेडिकल कालेज पहुंचाया गया। इलाज के दौरान मंगलवार तड़के करीब पांच बजे युवक की मौत हो गई। जबकि गंभीर हालत में महिला को दिल्ली रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, मृत युवक के परिजनों ने ऑनर किलिंग का आरोप लगाया है। वे घटना की गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना की इलाके में काफी चर्चा है। हर कोई घटना को लेकर हैरान है।