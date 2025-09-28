man was taking his girlfriend on bike and when his family caught him they got them married बाइक पर प्रेमिका को लेकर घूम रहा था प्रेमी, घर वालों ने पकड़ा तो दोनों की कराई शादी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsman was taking his girlfriend on bike and when his family caught him they got them married

बाइक पर प्रेमिका को लेकर घूम रहा था प्रेमी, घर वालों ने पकड़ा तो दोनों की कराई शादी

गोंडा में एक प्रेम-प्रसंग के मामले में एक युवक की उसकी प्रेमिका की शादी करा दी गई। भरी पंचायत में हुई दोनों की शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।  

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, गोंडाSun, 28 Sep 2025 08:37 PM
बाइक पर प्रेमिका को लेकर घूम रहा था प्रेमी, घर वालों ने पकड़ा तो दोनों की कराई शादी

यूपी के गोंडा में एक प्रेम-प्रसंग के मामले में एक युवक की उसकी प्रेमिका की शादी करा दी गई। भरी पंचायत में हुई दोनों की शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक लड़के को दूसरे गांव की लड़की से प्यार हो गया था। लड़का प्रेमिका के गांव में लगने वाली बाजार में चाय की दुकान लगाता है। इसी बीच दोनों के आंखे लड़ गईं और देखते ही देखते दोनों का प्यार बढ़ता चला गया। दोनों एक-दूसरे से चोरी-छिपे मिलने लगे। फोन पर बातें भी करते थे। प्रेमी एक दिन प्रेमिका को अपनी बाइक पर बिठाकर घुमा रहा था। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और घर वालों को सूचना दी। घर वालों ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी।

बैजपुर के 20 वर्षीय सोनू मौर्या का खम्हरिया बाजार में चाय की दुकान लगाता है। इसी गांव की 19 वर्षीय निशा मौर्या से सोनू का प्रेम-प्रसंग हो गया। दोनों का प्यार बढ़ता चला और दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं। दोनों के परिवार वालों को इस बात की जानकारी ही नहीं हुई। दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे। धीरे-धीरे दोनों फोन पर बातचीत करने लगे। बुधनी बाजार से प्रेमी अपनी बाइक पर प्रेमिका को बिठाकर घुमाने लगा। इसके बाद वह प्रेमिका को गांव के किनारे छोड़ने के लिए पहुंचा। इसी दौरान कुछ ग्रामीण आ गए और दोनों को एक साथ पकड़कर दोनों के परिजनों को बुला लिया। एक ही जाति के होने के कारण दोनों के परिवार वालों ने शादी करा दी। दोनों को मंदिर लाया गया यहां सबके सामने प्रेमी ने लड़की की मांग भर दी।

मंदिर में शादी का वीडियो वायरल

खोडारे थाना क्षेत्र बैजपुर में एक साथ पकड़े गए प्रेमी जोड़े की राम जानकी मंदिर में परिजनों ने शादी करा दी। इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ लगी रही। प्रेमी-प्रेमिका की मंदिर में हुई शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा हैं। वायरल वीडियो में प्रेमी-प्रेमिका मंदिर के बाहर खड़े हैं, दोनों एक-दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं और प्रेमी अपने हाथ में सिंदूर लेकर प्रेमिका के माथे पर लगा कर शादी की रस्म को पूरा कर रहा है।

