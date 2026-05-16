मुकदमे की पेशी पर कोर्ट गए अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या; जमानत पर जेल से बाहर आया था

शाहजहांपुर में मुकदमे की पेशी पर कोर्ट गए अधेड़ की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। उसका शव अंत्येष्टि स्थल के पास मिला। जिस पर हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे।

शाहजहांपुर में मुकदमे की पेशी पर गए ग्रामीण की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। उसका शव थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के डींगरपुर और हरदोई के हैदरपुर गांव के बीच अंत्येष्टि स्थल के पास मिला। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा डंडा और मृतक की चप्पल बरामद की है। मृतक पर भी हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के डींगरपुर और हरदोई के हैदरपुर गांव के बीच अंत्येष्टि स्थल के पास शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच में मृतक के सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे और सिर से खून निकल रहा था। मौके पर एक खून से सना डंडा और मृतक की चप्पल बरामद की गई।

पप्पू की पीट-पीटकर हत्या आशंका है कि इसी डंडे से सिर पर वारकर हत्या की गई। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में सूचना दी। थोड़ी देर में उसकी पहचान पप्पू (56) निवासी ग्राम हैदरपुर, थाना सेहरामऊ दक्षिणी के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार पप्पू बृहस्पतिवार को हरदोई न्यायालय में एक मुकदमे की पेशी पर गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन पता नहीं चला।

परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया मृतक के भाई आनंद ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी सेहरामऊ दक्षिणी राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला हत्या का है। मृतक का पुत्र बाहर रहता है, उसके आने के बाद तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सात बजे पुलिस को शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। फिल्ड यूनिट के माध्यम से साक्ष्य संकलित कराए गए हैं। मृत्यु का सही कारण और समय जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में हड़ंकप मच गया है।