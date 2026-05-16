Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुकदमे की पेशी पर कोर्ट गए अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या; जमानत पर जेल से बाहर आया था

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, ददरौल (शाहजहांपुर)
share

शाहजहांपुर में मुकदमे की पेशी पर कोर्ट गए अधेड़  की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। उसका शव अंत्येष्टि स्थल के पास मिला। जिस पर हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे।

मुकदमे की पेशी पर कोर्ट गए अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या; जमानत पर जेल से बाहर आया था

शाहजहांपुर में मुकदमे की पेशी पर गए ग्रामीण की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। उसका शव थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के डींगरपुर और हरदोई के हैदरपुर गांव के बीच अंत्येष्टि स्थल के पास मिला। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा डंडा और मृतक की चप्पल बरामद की है। मृतक पर भी हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के डींगरपुर और हरदोई के हैदरपुर गांव के बीच अंत्येष्टि स्थल के पास शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच में मृतक के सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे और सिर से खून निकल रहा था। मौके पर एक खून से सना डंडा और मृतक की चप्पल बरामद की गई।

पप्पू की पीट-पीटकर हत्या

आशंका है कि इसी डंडे से सिर पर वारकर हत्या की गई। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में सूचना दी। थोड़ी देर में उसकी पहचान पप्पू (56) निवासी ग्राम हैदरपुर, थाना सेहरामऊ दक्षिणी के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार पप्पू बृहस्पतिवार को हरदोई न्यायालय में एक मुकदमे की पेशी पर गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन पता नहीं चला।

Voice of UP

परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया

मृतक के भाई आनंद ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी सेहरामऊ दक्षिणी राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला हत्या का है। मृतक का पुत्र बाहर रहता है, उसके आने के बाद तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:बर्थडे पार्टी में आए युवक का मर्डर; दोस्तों ने ही गोलियों से कर दिया छलनी
ये भी पढ़ें:पिता के सीने में त्रिशूल घोंपकर बेटे ने की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सात बजे पुलिस को शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। फिल्ड यूनिट के माध्यम से साक्ष्य संकलित कराए गए हैं। मृत्यु का सही कारण और समय जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में हड़ंकप मच गया है।

ये भी पढ़ें:प्रकाश नारायण मर्डर में Ex MLA विजय मिश्र समेत 4 दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा

मृतक पप्पू पर कई मुकदमे दर्ज थे

बताया जाता है कि पप्पू पर हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। वह पहले लगभग पांच वर्ष जेल में रह चुका था और करीब एक वर्ष पूर्व एक अन्य मामले में छह माह जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया था।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।