दुल्हन की चाहत में कर्जा लिया और खा गया धोखा, डिप्टी CM के पास पहुंचा मामला; अब ऐक्शन में पुलिस

संक्षेप: 40 वर्षीय विजेंद्र मेहनत-मजदूरी करता है। वह चार बहन-भाईयों में सबसे बड़ा है। छोटे सभी बहन-भाईयों की शादी हो गई लेकिन काफी प्रयास के बाद भी विजेंद्र की शादी नहीं हुई। कुछ दिन पहले उसने गांव के भोजराम और उसकी पत्नी प्रीति से शादी कराने के लिए संपर्क किया। दंपती ने भरोसा दिया कि वह उसकी शादी करा देंगे।

यूपी के अमरोहा में एक शख्स ने दुल्हन की चाहत में डेढ़ लाख रुपया कर्ज लेकर एक दंपती और उनके साथियों को दिया था। इसके बाद भी न दुल्हन मिली और न रुपया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तवज्जो नहीं दी तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत की गई। उनके आदेश पर दंपति समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव तलावड़ा निवासी 40 वर्षीय विजेंद्र पुत्र महेशपाल मेहनत-मजदूरी करता है। वह चार बहन-भाईयों में सबसे बड़ा है। छोटे सभी बहन-भाईयों की शादी हो गई लेकिन काफी प्रयास के बाद भी विजेंद्र की शादी नहीं हुई। कुछ दिन पूर्व उसने गांव के भोजराम व उसकी पत्नी प्रीति से शादी कराने के लिए संपर्क किया। दंपती ने भरोसा दिया कि वह उसकी शादी करा देंगे।

शादी के लिए डेढ़ लाख रुपया मांगा। विजेंद्र का कहना है कि उसने गांव के लोगों से कर्ज लेकर डेढ़ लाख रुपया दंपति व उनके अन्य दो साथी अजरुद्दीन व इस्लाम पता अज्ञात को दे दिया। रकम अजरुद्दीन के बैंक खाते में डाली गई। इसके बाद आरोपियों ने 50 हजार रुपए की और डिमांड कर दी। साफ कह दिया कि जब तक 50 हजार रुपया और नहीं मिलेगा, शादी नहीं कराएंगे। विजेंद्र ने अपनी रकम मांगी तो उसे धमका दिया।