दिल्ली में शादी टूटने के बाद सामने आया शामली का लड़का, बोला- देहरादून की लड़की पीछे पड़ गई है
प्रेमी की शादी की खबर मिलने पर देहरादून से शामली पहुंची युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने दिल्ली जाकर प्रेमी की शादी रुकवा दी। दूल्हे की हकीकत पता चलने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इस पर देहरादून की युवती ने दुल्हन का आभार जताया।
शामली/कांधला, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के शामली जिले में बारात लेकर युवक के घर पहुंची युवती और फिर दिल्ली में दूसरी युवती से युवक की शादी टूटने के मामले में अब कथित प्रेमी भी सामने आ गया है। दिल्ली से बारात बैरंग लौटने के बाद अंकुश नामक युवक ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी कर युवती के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उसका कहना है कि देहरादून की युवती उसे और उसके परिवार को बेवजह परेशान कर रही है। वहीं, युवती ने भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली में शादी से इनकार करने वाली युवती का धन्यवाद किया है। साथ ही समाज के लोगों से युवक के साथ उसकी शादी कराने में सहयोग करने की अपील की है।
देहरादून की युवती के आरोपों के बाद युवक की दिल्ली गई बारात बैरंग लौट आई। दिल्ली की युवती एवं परिजनों ने इस तरह का विवाद सामने आने पर युवक से शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद युवक अब खुद सामने आ गया है। अंकुश नामक युवक ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि युवती देहरादून में उसके मामा के पड़ोस में किराये पर रहती थी। इसी संपर्क के चलते वह उसकी बहन की शादी में शामिल होने आई थी। इसके बाद से ही उस पर और उसके परिजनों पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था।
प्रेमी की शादी की तीन साल बाद युवती को मिली जानकारी
युवक का कहना है कि इस मामले में पहले भी देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। करीब तीन साल बाद जब युवती को उसकी शादी की जानकारी मिली तो वह उसके घर पहुंच गई। युवक ने युवती के साथ प्रेम संबंध होने से इनकार करते हुए कहा कि उसके कारण दिल्ली में भी उसकी शादी टूट गई और पूरा परिवार परेशान है। उसने अपने पिता के हृदय रोगी होने का हवाला देते हुए परिवार को हो रही परेशानी भी बयान की है।
दिल्ली की दुल्हन का युवती ने जताया आभार
उधर, युवती ने सोशल मीडिया पर वायरल अपने बयान में दिल्ली की युवती का आभार जताया है। उसका कहना है कि एक महिला होने के नाते उसने दूसरी महिला की पीड़ा को समझा और शादी करने से इनकार कर दिया। युवती ने इसे महिला के प्रति महिला के सहयोग का उदाहरण बताते हुए दिल्ली की युवती धन्यवाद किया। साथ ही अपने समाज के लोगों से अपील की है कि वे आगे आएं और उसकी शादी युवक से कराने में सहयोग करें। युवती अभी भी युवक से ही विवाह करना चाहती है। दोनों के सोशल मीडिया पर आए बयानों के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।