कुशीनगर के पकड़ियार बाजार में पुलिस से अभद्रता का आरोप लगाकर एक अधेड़ ने पुलिस बूथ पर जमकर हंगामा किया। समझाने पहुंचे दरोगा से हाथापाई कर उनकी वर्दी का बटन नोच दिया। घटना का वीडियो वायरल है। अधेड़ ने चौकी पर अभद्रता का आरोप लगाया था।

(कुशीनगर),हिन्दुस्तान संवाद: पकड़ियार बाजार में रविवार को पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाकर एक अधेड़ ने पुलिस बूथ के सामने जमकर हंगामा किया। समझाने पहुंचे उपनिरीक्षक से हाथापाई करने लगा और उनकी वर्दी का बटन नोच दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों व दुकानदारों ने किसी तरह उसे काबू में कर दरोगा को छुड़ाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। एक गांव की महिला चौकी पर पहुंची और एक युवक पर उसकी विवाहित बहन को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से मदद मांगी।

चौकी पर तैनात सिपाही पकड़ियार नहर से युवक और महिला को लेकर पुलिस बूथ पहुंचा। इसके बाद रामकोला थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव के ठकुराई टोला निवासी युवक गोविंद के पिता जगदीश प्रसाद को सूचना देकर चौकी बुलाया गया। जगदीश प्रसाद ने बताया कि वह गोरखपुर में निजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और घर पर नहीं रहते हैं। उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन पहले बेटे गोविंद ने बाहर जाने की बात कहकर उनसे एक हजार रुपये मांगे थे। उन्होंने समझा कि बेटा कहीं बाहर गया है। जगदीश का आरोप है कि चौकी पर उनसे बार-बार बेटे द्वारा लड़की को भगाने के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। अनभिज्ञता जताने पर उनके साथ अभद्रता की गई।

दाबीच सड़क दारोगा से हाथापाई इससे नाराज होकर युवक का पिता चौकी से बाहर निकलकर शोर मचाने लगा। इस दौरान उसे दोबारा चौकी के अंदर ले जाने के प्रयास में खींचतान हुई और दरोगा की वर्दी का बटन टूट गया। वहीं उपनिरीक्षक वीरेंद्र यादव ने बताया कि जगदीश प्रसाद से मामले के संबंध में जानकारी ली जा रही थी। इस दौरान वह उग्र होकर अनर्गल आरोप लगाते हुए सड़क पर खड़े होकर पुलिस के खिलाफ अपशब्द कहने लगा। उसे समझाकर चौकी में बैठाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने हाथापाई करते हुए वर्दी का बटन नोच दिया।