जेल से छूटकर आए व्यक्ति की डंडों से पीट-पीट कर हत्या, आरोपी पर की थी अपमानजनक टिप्पणी

यूपी के शाहजहांपुर जिले में जेल से छूटकर आए एक व्यक्ति की कथित तौर पर डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कांट थानाक्षेत्र के सप्त्यारा गांव में रहने वाले ओमकार (28) के रूप में हुई है और वह पांच साल पहले गांव में ही रहने वाले रिजवान नाम के युवक की बहन को कथित तौर पर भगा कर ले गया था। पुलिस के मुताबिक, लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में ओमकार को जेल भी हुई थी। पुलिस ने बताया कि जेल से छूटने के बाद ओमकार लगातार रिजवान को देखते ही उस पर अपमान जनक टिप्पणी करता रहता था।